In Spagna è già in programmazione la quinta stagione de La Promessa. E in quelle puntate Curro sta affrontando un momento devastante. Le puntate spagnole de La Promessa dipingono un destino narrativo assai cupo per Curro, uno dei personaggi più amati della serie. Proprio a causa di tale destino, il fratello di Jana è destinato a vivere una trasformazione radicale.

Dopo aver dovuto affrontare la morte improvvisa di Jana, il giovane si dispererà per la presunta scomparsa di Ángela, una figura nuova nell’universo de La Promessa: un personaggio non ancora noto al pubblico italiano.

Si tratta di una ragazza dal passato difficile, legata a Leocadia e coinvolta in dinamiche familiari piuttosto complesse.

La Promessa: Ángela è morta...anzi no

Le anticipazioni spagnole la descrivono come una giovane fragile ma piena di determinazione, quasi una nuova Jana. Un'anima gentile, capace di instaurare con Curro un legame profondo e autentico. Ma il loro amore sarà subito contrastato. Ángela verrà infatti spinta a sposare Lorenzo. Lei, però, ama solo Curro e non accetterà di piegarsi alla volontà di Leocadia, la mente che vuole costringerla a quest'unione. Non avendo vie di fuga né alleati, la giovane lascerà una lettera struggente per Curro.

La lettera è apparsa nelle ultime puntate della quarta stagione, come straziante presagio di morte.

Un addio, in cui Ángela esprime tutto il proprio amore nei confronti del giovane nobile e l'incapacità di accettare un destino che non ha scelto.

Ángela ingerirà una grande quantità di farmaci. E verrà presto trovata priva di sensi. Per tutti, Curro compreso, è morta. La scena, che la stampa spagnola, ha descritto come una delle più tragiche della soap, porterà il giovane De La Mata quasi alla pazzia.

E la quinta stagione descrive appunto il tormento di Curro. Il ragazzo si allontanerà di nuovo dalla tenuta, scoprendosi incapace di sopportare il dolore... Ma il suo non sarà un addio. Secondo quanto già rivelato dagli spoiler iberici, presto il De La Mata scoprirà che la sua amata è ancora viva e fuggirà con lei.

Poi tornerà alla tenuta dei marchesi per difendere il loro amore. I tormenti non finiranno così: verrà ancora umiliato e poi cacciato. E si troverà al centro della guerra tra Manuel e Leocadia. Il giovane si scontrerà anche contro il suo più vecchio e caro amico.

Riassunto delle ultime puntate trasmesse in Italia

Intanto, nelle puntate trasmesse in Italia, Curro è alle prese con un altro gravissimo lutto. Nella puntata del 3 gennaio 2026 andata in onda su Rete 4, Curro è apparso ancora visibilmente provato. Segnato dall'ennesima notte insonne trascora a ripensare alla fine di sua sorella, il giovane ha capito di non poter sopportare l'idea che l'assassino di Jana possa essere impunito.

Curro non crede che Cruz sia la vera responsabile della fine di Jana.

Chi ha ammazzato sua sorella continua dunque a muoversi indisturbato tra i corridoi de La Promessa. Per questo si sta impegnando in un'indagine personale, sapendo di dover affrontare nemici oscuri e pericolosi. Proprio tali rischi lo hanno spinto a supplicare Ramona di mettersi in salvo. La donna, però, gli ha detto di non avere alcuna intenzione di abbandonere la sua baita. Per il giovane nobile si apre un periodo molto complicato [VIDEO].