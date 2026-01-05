Negli episodi di Beautiful in onda dal 4 al 10 gennaio, Deacon e Finnegan dopo una proficua ricerca rinverranno in un edificio abbandonato Sheila ancora viva [VIDEO]. La donna si troverà in condizioni non ottimali, ma riuscirà a raccontare i terribili momenti e farà presente che Sugar potrebbe essere un pericolo per Steffy ed i bambini. Ivy, invece, tornerà a Los Angeles e bacerà Liam davanti a Steffy.

Steffy ha paura che Finnegan si è fatto suggestionare da Deacon

Deacon e Finnegan si prodigheranno alla ricerca della verità, poiché entrambi dubiteranno che Sheila è morta.

I due uomini sfrutteranno la testimonianza di un senzatetto e si recheranno in un edificio abbandonato, il quale però si troverà in condizioni disastrose. Una volta entrati Sharpe ed il medico saranno scioccati nel vedere che Sheila è ancora viva, anche se non in perfetto stato di salute. Finnegan rianimerà la sua madre biologica, mentre Deacon sarà felice di avere avuto sempre ragione.

Nel frattempo Steffy esternerà a Ridge tutte le proprie paure sul marito, in quanto non ha risposte alle sue numerose chiamate. La giovane Forrester incolperà Deacon di avere suggestionato fin troppo Finnegan con le sue teorie complottistiche. In tutto questo, Ivy bacerà sulle labbra Liam e gli farà presente di essere venuta in città per vederlo.

Steffy chiede a Ivy il motivo della sua presenza a Los Angeles

Finnegan inviterà Deacon a portare Sheila in ospedale, visto che ha ripreso i sensi ma le sue condizioni non sono del tutto ottimali. La donna però non ne vorrà sapere di lasciare la casa e sarà certo che presto si ristabilirà pienamente. L'anziana Carter spiegherà al figlio ed al suo amato quello che dovuto patire nell'ultimo periodo, ma nello stesso tempo li informerà circa il fatto che Sugar potrebbe rappresentare un pericolo sia per Steffy che per i bambini.

Nel frattempo Sharpe di fronte alle parole della rossa, risponderà di avere sempre pensato che fosse viva e di essersi preoccupato parecchio quando ha rinvenuto nel suo PC dei messaggi inquietanti provenienti da una certa Sugar.

In tutto questo, Ivy rifilerà un altro bacio a Liam davanti a tutti, ma in particolare alla presenza di Steffy. Quest'ultima non ha mai avuto un ottimo rapporto con la cugina e si domanderà il motivo della sua presenza a Los Angeles. Ivy le spiegherà di essere in città poiché ha voluto incontrare una persona sociale.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Deacon ha scoperto da Lauren Fenmore che Sugar dopo un'operazione ha assunto le sembianze identiche a Sheila. Sharpe si è attivato per avere informazioni sulla ex guardia carceraria ed ha compreso che potrebbe essere proprio lei la persona cremata.

Brooke, invece, ha espresso preoccupazione per RJ, il quale si è scontrato con Zende dopo che ha trascorso una notte in compagnia della sua amata Luna.