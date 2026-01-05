Cancelo è un'opzione reale per l'Inter. Il club nerazzurro dovrebbe aver già raggiunto un accordo di massima con l'Al-Hilal. Manca il sì del giocatore che aspetta il Barcellona ma mette like al post con cui Akanji festeggia la vittoria contro il Bologna. Un laterale tra due fuochi, che suona quasi come: vorrei ma non posso (andare in Catalogna), potrei ma non voglio (partire per Milano).

Sembra che l'ex Manchester City voglia ancora aspettare una mossa da parte del Barcellona. Non ha detto di no all'Inter, ma secondo più fonti avrebbe già espresso la propria preferenza per un ritorno in blaugrana.

Il punto è che il Barcellona ha altre priorità sul mercato. Per gennaio, il club catalano ha bisogno di un centrale, possibilmente mancino. Tanto è che negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un (improbabile) sondaggio per Bastoni.

Una cosa da fantacalcio, visto che il colpo pare impossibile: per operare sul mercato, il Barcellona dovrà sfruttare una deroga prevista da La Liga, mettendo fuori rosa un lungo degente, per far entrare al suo posto un altro tesserato che non costi più dell'80% dell'escluso. Si parla di un tetto massimo di 3,6 milioni lordi.

Allo stesso modo, risulta complicato che il Barcellona riesca a prendere Cancelo. E, in tutto ciò, l'Inter e l'Al‑Hilal avrebbero già trovato un'intesa per un prestito secco a impatto economico minimo, con i sauditi pronti a coprire gran parte dell'ingaggio del laterale destro.

Il Barcellona non spaventa: Cancelo a Milano, opzione reale

L'Inter si aspetta un assist anche dal suo ex allenatore, Simone Inzaghi. L'ex coach nerazzurro vorrebbe un nuovo centrale e attualmente ha in rosa nove extracomunitari. Per poter inserire un nuovo giocatore in rosa deve quindi liberarsi di uno straniero non fondamentale. Ecco perché, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, si parla anche di un possibile scambio di prestiti. Con Cancelo all'Inter e uno tra de Vrij e Acerbi in Arabia Saudita.

Il portoghese è già stato escluso dalle liste da Inzaghi. Quindi sa di dover partire. Su di lui ci sono anche la Juve e il Benfica. I nerazzurri sono però l'opzione più concreta: hanno bisogno di un sostituto per Dumfries e considerano Cancelo il profilo ideale.

Il problema è che a Milano hanno già dato al giocatore e al suo agente Mendes una sorta di ultimatum. Si parla di una settimana di tempo per decidere. Intanto, il laterale portoghese ha lasciato un piccolo indizio: un like ad Akanji, suo ex compagno al City, certo non una prova, né qualcosa di valore, ma una mossa che non sembra casuale.

Anche se l'Inter non è la meta preferita di Cancelo rappresenta comunque una destinazione fattibile. Il club nerazzurro è infatti quello che si è impegnato di più in questi giorni. Tutti i passi più concreti sono già stati intrapresi. C'è l'accordo di massima già trovato con l’Al‑Hilal, c'è la garanzia di un ruolo da protagonista e c'è il gradimento da parte di Chivu.

L'allenatore romeno considera il portoghese perfetto per il suo sistema.

E, a quanto pare, l'Al‑Hilal preferisce cederlo ai nerazzurri, in modo da poter preparare la strada a un passaggio di de Vrij o Acerbi in Arabia Saudita.