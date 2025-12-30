La quinta stagione de La Promessa, già in onda in Spagna dal 24 dicembre, segna una svolta profonda nella soap di TVE: tanti attori hanno lasciato la produzione.

Il nuovo ciclo narrativo della soap ambientata in Andalusia introduce personaggi inediti. E vede l'uscita di scena di diversi attori storici, alcuni dei quali amatissimi dal pubblico italiano. Dopo aver assistito alle prime puntate della nuova stagione trasmesse in Spagna su TVE, è possibile stilare un elenco completo degli assenti. Ovviamente, la quinta stagione non mostrerà più Ana Garces nel ruolo di Jana Exposito ed Eva Martin, che ha interpretato la marchesa Cruz Ezquerdo.

Jana è infatti morta e Cruz è uscita di scena definitivamente nella stagione precedente. Entrambe le attrici hanno dunque abbandonato la soap dopo 553 episodi. Dopo il loro abbandono, sempre nel corso della quarta stagione, si sono unite al cast Isabel Serrano, nei panni di Leocadia, e Marta Costa, nel ruolo di Angela de Figueroa.

La stagione 5 si aprirà raccontando le conseguenze della scomparsa di Jana, con il ritorno di Manuel nella tenuta dopo una breve assenza. E lì, il marchesino non troverà più Romulo: l'attore Joaquin Climent, che ha interpretato per più di 600 episodi il saggio maggiordomo, ha abbandonato la produzione. Al suo posto è arrivato l'attore Fernando Coronado, che darà il proprio volto al nuovo maggiordomo: Cristobal Ballesteros.

Quali attori lasciano La Promessa nella quinta stagione

Altro addio doloroso è quello di Carmen Asecas, l'attrice che ha interpretato Catalina, una delle assenze più sorprendenti per i fan della soap spagnola. Gli autori hanno deciso che nella quinta stagione il personaggio non fosse più centrale per lo sviluppo della trama. E così, l'intelligente e sensibile figlia del marchese Alonso e della defunta prima moglie Sofia non comparirà nei primi blocchi di episodi della nuova stagione. La sua storyline sembra essere stata sospesa in modo definitivo. La stessa attrice ha chiarito che il suo addio alla serie è definitivo.

Sparisce anche Ricardo Pellicer, il personaggio interpretato da Carlos de Austria.

Le anticipazioni spagnoli rivelano che la quinta stagione de La Promessa avrà un tono più oscuro e drammatico, ed è per questo che TVE ha voluto introdurre personaggi nuovi e snellire un po' il cast. Mancherà per esempio anche Abel Bueno, che aveva interpretato Mario Garcia, ovvero il medico che aveva conquistato parte del pubblico. La sua storyline si concluderà nella quarta stagione e non verrà ripresa in quella nuova.

Tra gli assenti si nota anche Elisa de la Vega, il personaggio interpretato da Lisi Linder. Elisa lascerà la tenuta dopo scontri con Cruz e Lorenzo e non tornerà, come Manuel, all'inizio della quinta stagione. E poi c'è da mettere in conto anche l'addio di Jimena de los Infantes, interpretata da Paula Losada.

Dopo il crollo psicologico e l’uscita di scena nella stagione quattro, Jimena non ritornerà nella tenuta nella quinta stagione.

Riepilogo delle ultime puntate della soap

La quinta stagione introdurrà dei nuovi personaggi. Tra questi, c'è Esmeralda, una figura misteriosa legata sia a Curro che a Lope. Poi ci sarà anche l'arrivo di Antonito, il figlio di Simona. Nel frattempo, Rete 4 ha mandato in onda attraverso degli appuntamenti serali le puntate più drammatiche della quarta stagione, quelle che hanno raccontato la morte di Jana. L'evento che ha sconvolto la tenuta.

Maria e Manuel sono devastati, mentre don Alonso sembra combattuto tra dolore e paura. La marchesa Cruz è stata riconosciuta come colpevole e sulla Promessa si è abbattuto un nuovo scandalo.

Anche se la marchesa continua a proclamarsi innocente, quasi nessuno le crede. Anche Petra le ha voltato le spalle. La famiglia, intanto, deve anche affrontare una pesantissima crisi economica.

E tutti questi problemi hanno spinto la Casa Reale a minacciare la revoca del titolo nobiliare. Alonso, disperato, dovrà scendere a compromessi. E dovrà accettare l’aiuto di Leocadia per salvare il marchesato.