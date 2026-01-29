Matteo Paolillo, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie di successo ‘Mare Fuori’, ha deciso di intervenire per fare chiarezza in merito alle recenti indiscrezioni che lo vedevano protagonista di un presunto flirt con Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del noto cantante Ultimo. L’attore ha voluto smentire pubblicamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale, definendo infondate le voci che hanno circolato.

‘Nessun flirt con Jacqueline Luna’: la smentita dell’attore

Le speculazioni su una possibile relazione tra Matteo Paolillo e Jacqueline Luna Di Giacomo si erano diffuse rapidamente, alimentate da indiscrezioni e da un vivace dibattito sui social media.

L’attore ha scelto di intervenire direttamente per porre fine alle congetture, affermando con fermezza che tra lui e Jacqueline Luna non è mai intercorso nulla di più di una semplice conoscenza. Paolillo ha tenuto a sottolineare come le notizie diffuse non corrispondano alla realtà dei fatti e che non esiste alcun legame sentimentale tra loro.

Il contesto delle indiscrezioni e le reazioni del pubblico

Jacqueline Luna Di Giacomo è la compagna di Ultimo, figura di spicco nel panorama musicale italiano. Le voci su un presunto flirt hanno inevitabilmente catturato l’attenzione dei fan sia di Paolillo che di Ultimo, generando un’intensa ondata di commenti e discussioni online. La smentita ufficiale da parte di Paolillo mira a ristabilire la verità, evidenziando come le indiscrezioni possano talvolta diffondersi senza alcun fondamento concreto.

Al momento, non si registrano ulteriori sviluppi o dichiarazioni da parte degli altri personaggi coinvolti nella vicenda.

Chi è Matteo Paolillo

Matteo Paolillo è un attore e cantante italiano che ha raggiunto la notorietà grazie al suo interpretazione di Edoardo nella serie televisiva ‘Mare Fuori’. La sua carriera artistica si è sviluppata attraverso diverse esperienze nel teatro, nel cinema e in televisione, consolidando la sua popolarità grazie al successo della fiction. Parallelamente alla recitazione, Paolillo coltiva la sua passione per la musica, pubblicando brani che hanno suscitato un notevole interesse, in particolare tra il pubblico giovane.