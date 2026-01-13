Max Giusti si definisce nel pieno di una fase professionale particolarmente positiva. Protagonista del quiz show “Caduta Libera” su Canale 5 e in scena al teatro Sistina con “Bollicine Update”, l’attore e comico romano, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos datata 13 gennaio 2026, parla di “il periodo più bello della mia carriera”. L'intervista cita l’inizio dello spettacolo al Sistina dal 14 gennaio. Giusti sottolinea il valore del pubblico teatrale e l’impegno richiesto dal quiz televisivo, confermando il suo stato di forma professionale.

“Caduta Libera”: il successo televisivo

Giusti racconta che “Caduta Libera” è stato impegnativo dal punto di vista produttivo, ma ha portato soddisfazioni in termini di ascolti, con una curva in crescita che si è consolidata nel tempo. Cambiare editore e inserirsi in una fascia competitiva è stata una sfida che ha affrontato con successo, diventando una presenza stabile per il pubblico. Ammette che gli ascolti lo stressano, ma riconosce che in televisione sono fondamentali per garantire ricavi e sostenibilità al programma.

“Bollicine Update”: il ritorno al teatro

Al teatro Sistina, Giusti porta “Bollicine Update”, una versione rinnovata del suo show itinerante. Lo spettacolo si arricchisce di nuovi elementi, tra cui la presenza delle storiche imitazioni di personaggi come Alessandro Borghese, Pierluigi Pardo, Antonino Cannavacciuolo e Aurelio De Laurentiis, che racconta la sua vita in America.

Giusti descrive lo show come cresciuto, paragonandolo alla maturazione di un adolescente che diventa adulto, con tante novità ma anche elementi familiari.

L'equilibrio tra palco e televisione

Il comico evidenzia il valore del teatro come “termometro” del suo lavoro, un luogo dove il contatto diretto con il pubblico è vitale. Allo stesso tempo, la televisione rappresenta una responsabilità: “fare un programma è una responsabilità”, afferma, sottolineando l’importanza di mantenere ascolti solidi. Il bilanciamento tra i due mondi – il palco e lo studio televisivo – sembra essere la chiave del suo attuale successo. Un momento di equilibrio tra palco e televisione.

Al momento non risultano conferme indipendenti che riprendano integralmente questa intervista, ma il contesto della sua carriera – tra quiz di successo e tournée teatrali – è coerente con i suoi precedenti impegni.