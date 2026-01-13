Beppe Convertini, ospite a “La volta buona”, ha raccontato un episodio drammatico accaduto nel maggio del 2023: un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Un'auto, senza rispettare la precedenza, lo ha colpito, e il conducente è fuggito. Inizialmente, Convertini ha sottovalutato la situazione, ma poi ha notato del sangue e si è recato al pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato la rottura del naso con spostamento.

L'intervento di rinoplastica

Il conduttore ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento di rinoplastica che ha riportato il naso alla sua forma originale.

Ha espresso gratitudine verso la sanità pubblica e il chirurgo che lo ha operato.

Il ritorno al lavoro

Nonostante le ferite, Convertini ha continuato a lavorare, presentandosi in televisione con occhiali da vista per nascondere i segni del trauma. Questo dimostra il suo forte senso del dovere.

Nel maggio 2023, Convertini era stato ricoverato all’ospedale San Filippo Neri di Roma dopo un incidente in moto, riportando ferite al volto, tra cui naso rotto, occhio nero e punti di sutura. Nonostante ciò, aveva continuato a lavorare fino all’intervento chirurgico.

Chi è Beppe Convertini

Beppe Convertini è un conduttore televisivo italiano noto per la conduzione di programmi come Linea Verde su Rai 1. Originario di Martina Franca, in Puglia, ha costruito la sua carriera grazie al suo impegno e alla sua presenza rassicurante.