Pamela Camassa ha ufficializzato la sua nuova relazione con Stefano Russo. La showgirl ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto a lui, seduti a un tavolo di ristorante. L'immagine è accompagnata da un cuore rosso e dal tag del profilo Instagram di Russo. Nello scatto, i due si dividono un dolce al cioccolato, suggellando così la frequentazione iniziata in modo discreto nei mesi scorsi.

Un legame nato all'insegna dello sport

La frequentazione tra Pamela Camassa e Stefano Russo era emersa già lo scorso novembre, quando i due erano stati fotografati mentre si scambiavano un bacio in un centro sportivo romano.

Sembra che i due si siano conosciuti durante una partita di padel. La showgirl era stata vista con naturalezza nella struttura, dove Russo lavora.

La fine della lunga storia con Filippo Bisciglia

La relazione tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, durata diciassette anni, si è conclusa la scorsa estate. La notizia era stata annunciata da entrambi sui social con parole di affetto reciproco, sottolineando la decisione condivisa di intraprendere strade diverse. Da allora, la showgirl ha mantenuto un profilo riservato, fino a questa recente apertura pubblica.

La foto condivisa rappresenta un passo significativo: non solo conferma la frequentazione, ma mostra una serenità ritrovata e una nuova fase della vita sentimentale di Pamela Camassa.