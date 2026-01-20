Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’assenza destinata a fare scalpore. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 26 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa tornerà a Milano ma non dormirà con Marcello. Intanto, Umberto cercherà di consigliare Odile a non fare scelte avventate riguardo al suo futuro con Ettore, mentre Enrico accetterà di lavorare all’università. Infine, i fratelli Marchesi continueranno a tramare alle spalle di Umberto.

Rosa non torna a vivere con Marcello

Rosa rientrerà a Milano dopo essere stata a New York con Tancredi per un’importante intervista e per cercare nuove autrici da tradurre per la casa editrice del nipote di Adelaide.

Marcello, intanto, tornerà al suo vecchio lavoro a Il Paradiso delle signore, dove tutto lo staff sarà entusiasta per il rientro del loro ex direttore e, soprattutto, le Veneri gli mostreranno tutto il loro affetto. Ci sarà però un fatto che non passerà inosservato quando Rosa compirà una mossa inaspettata. Una volta arrivata in città, infatti, non si farà vedere dal suo fidanzato, che rimarrà all’oscuro del suo arrivo. Le anticipazioni della puntata successiva svelano un dettaglio interessante riguardante Barbieri: scoprirà soltanto il giorno dopo che Rosa è tornata in Italia. Questa circostanza lascia intuire una cosa: Rosa non dormirà la prima notte a casa di Marcello, ma altrove. È possibile, quindi, che la giornalista chieda ospitalità per la notte alle sue amiche Veneri.

Ettore e Greta proseguono il loro piano di vendetta

Nel frattempo, Ettore e Greta continueranno a tramare alle spalle di Umberto, Odile e Adelaide. I tre saranno totalmente all’oscuro di essere finiti nel mirino dei fratelli Marchesi, che proseguiranno a pianificare con cura ogni mossa del loro piano di vendetta. Intanto, Umberto metterà in guardia Odile, chiedendole di essere più cauta in amore e di non prendere decisioni affrettate. È bene ricordare, infatti, che la ragazza ha accettato di sposare Ettore dopo poche settimane di frequentazione, una scelta che Umberto non ha affatto gradito, non avendo mai riposto piena fiducia nello stilista. Enrico, invece, prenderà finalmente una decisione sul proprio futuro professionale, scegliendo la carriera universitaria al posto del lavoro come medico nello studio del dottor Moretti.

Infine, al Gran Caffè Amato regnerà grande fermento grazie al successo del piatto preparato da Mimmo, che attirerà numerosi clienti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina è diventata Venere

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Marina ha chiesto a Roberto di poter diventare una Venere del negozio per immedesimarsi meglio nella parte di commessa che dovrà interpretare nel suo nuovo film. L’arrivo dell’attrice è stato un successo e ha attirato molti clienti curiosi di essere serviti da una celebrità di tale calibro. Irene, intanto, ha visto un bacio tra Barbara e Johnny e si è ingelosita, arrivando perfino a trattare male la sua collega a causa della forte gelosia.

Spazio infine a Marcello, che ha rivelato a Roberto il gesto folle compiuto da Adelaide, mentre Matteo ha scoperto che il produttore del film di Marina è in fallimento e, insieme a Odile, si è messo alla ricerca di nuovi finanziatori.