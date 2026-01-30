La forza di una donna sbarca in seconda serata martedì 3 febbraio su Canale 5 con una puntata inedita che seguirà Io sono Farah. Un cambiamento a casa Mediaset che certamente farà piacere ai fan della soap tv turca, attualmente in onda il pomeriggio alle 16.00 con un breve appuntamento dal lunedì al venerdì.

La terza stagione de La forza di una donna, quindi, avrà più spazio nel palinsesto, proprio come tanti fan hanno chiesto a gran voce da quando l'appuntamento pomeridiano è stato ridotto. Bahar sarà decisa a ricominciare con Sarp, ma coinvolgerà anche Sirin ed Enver.

Dopo la morte di Hatice, la protagonista sognerà una famiglia unita.

Più spazio a La forza di una donna: sbarca in seconda serata

Ancora cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 per le soap turche: a partire da martedì 3 febbraio ci sarà un'intera serata dedicate alle storie che stanno facendo emozionare i fan di Bahar e Farah. Si partirà con la prima serata dedicata a Io sono Farah e al termine di questo appuntamento sarà trasmessa una puntata inedita de La forza di una donna. Un regalo che i fan aspettavano da molto tempo, visto che Mediaset aveva ridotto sensibilmente la messa in onda della dizi turca. Per Bahar e la sua famiglia, per il momento, ci sarà un posto in seconda serata ma non si esclude che se gli ascolti saranno convincenti possa esserci un appuntamento in prime time anche per La forza di una donna.

Io sono Farah e La forza di una donna: una serata imperdibile per i fan

Doppio appuntamento martedì 3 febbraio con Io sono Farah e La forza di una donna: le dizi turche stanno ottenendo ottimi ascolti e per questo ci sarà più spazio per loro su Canale 5. Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Bahar e la sua famiglia dovranno ripartire dopo l'incidente che ha stravolto la vita di tutti. Hatice non ce la farà e questo sarà un durissimo colpo per Sirin ed Enver che potranno contare sul grande sostegno di Bahar. Quest'ultima, decisa a ricostruire il matrimonio con Sarp, proporrà a sua sorella di dimenticare le incomprensioni passate e diventare finalmente una famiglia unita. La ragazza accetterà, ma dentro di sé continuerà a covare un odio molto preoccupante.