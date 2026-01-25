Non è passata neanche una settimana da quando Stefano De Martino ha perso il papà: la notizia della morte del signor Enrico, infatti, ha scosso anche le persone che sono affezionate al presentatore di Affari Tuoi. Oggi, 25 gennaio, il padrone di casa dello show di Rai Uno è tornato sui social con una riflessione su quanto è e rimarrà solido il suo legame con il padre che non c'è più.

Il primo post di Stefano De Martino dopo l'addio al papà

Nonostante il dolore per la morte del papà Enrico (scomparso all'età di 61 anni pare per motivi di salute), Stefano De Martino sta provando a ripartire: stando a quello che si legge in rete in queste ore, a brevissimo il conduttore dovrebbe tornare negli studi di Affari Tuoi per registrare nuove puntate.

Il 25 gennaio, inoltre, l'ex ballerino di Amici è riapparso sui social con una storia che ha commosso tutti i suoi follower.

La riflessione che l'uomo ha repostato sul suo account di Instagram è la seguente: "Il mio nome ha la voce di mio padre".

L'emozione colta dal pubblico di Affari Tuoi

Le puntate di Affari Tuoi che sono andate in onda in questi giorni dovrebbero essere state registrate poco prima della morte del papà di Stefano De Martino, infatti i telespettatori hanno notato qualcosa di diverso nello sguardo del presentatore.

"Stasera gli occhi di Stefano sono più lucidi", "Ho letto che le puntate dopo il lutto andranno in onda da lunedì", "Lui è sempre molto professionale", "Si vede che è colmo di tristezza", "Cuore grande", "Da almeno un paio di giorni ha gli occhi gonfi, vorrei abbracciarlo", si legge su X in queste ore.

Il ritorno di Herbert Ballerina

Come detto in precedenza, Stefano De Martino è pronto a tornare al lavoro e già nei prossimi giorni andranno in onda le puntate di Affari Tuoi che ha registrato dopo il lutto che ha colpito tutta la sua famiglia.

Il 25 gennaio, intanto, i telespettatori assisteranno al ritorno in studio di un personaggio del quale hanno sentito molto la mancanza nell'ultima settimana: come ha anticipato il conduttore su Rai Uno, Herbert Ballerina riprenderà posto dietro al banco dei pacchisti all'inizio dell'appuntamento in onda questa domenica a partire dalle ore 20:45 circa.