Thais Wiggers ha condiviso con i suoi follower l’esito dell’intervento alla caviglia, a seguito di un incidente in montagna che le ha causato la frattura del malleolo peroneale. L’operazione è avvenuta con successo: le è stata impiantata una placca in titanio e delle viti. La modella ha scherzato sul suo “piede bionico”, annunciando che tra venti giorni potrà tornare a camminare con un tutore che definisce simile a uno stivale di Louboutin, nero con suola rossa. Nonostante il periodo di riposo, ha già ripreso gli addominali a letto e si prepara a riprendere il corso di sommelier, mostrando ottimismo e ironia.

L'intervento e il recupero

L’operazione ha riguardato la frattura del malleolo peroneale, con l’inserimento di una placca in titanio e viti. Thais ha pubblicato un carosello di immagini dall’ospedale, tra cui una lastra, e ha raccontato che tra venti giorni potrà camminare con un tutore. Ha aggiunto che le stampelle le hanno rafforzato le spalle, e che non vede l’ora di tornare alla sua vita normale e frenetica.

L'atteggiamento positivo

Nonostante l’incidente, la modella mantiene un atteggiamento positivo. Ha citato un amico che le ha detto: “vai tranquilla, sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso”, e ha concluso con un incoraggiante “2026 Avanti tutta!”.

Interventi simili, che prevedono l’uso di placche in titanio per stabilizzare fratture alla caviglia, rientrano nelle tecniche ortopediche consolidate.

In casi più complessi, come la sostituzione dell’astragalo con protesi in titanio su misura, si ricorre a tecniche avanzate e personalizzate, spesso supportate da immagini tridimensionali per garantire precisione e funzionalità.

Al momento non risultano conferme indipendenti che riportino la stessa notizia, ma il quadro emerge chiaramente dal post condiviso dalla modella.

Chi è Thais Wiggers

Thais Wiggers è una modella brasiliana nota per essere stata velina bionda a “Striscia la Notizia” tra il 2001 e il 2002. È madre di una figlia, avuta dall’ex compagno Teo Mammucari, e ha mantenuto una presenza attiva sui social, dove condivide momenti della sua vita personale e professionale.