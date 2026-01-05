Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Dubai per festeggiare il Capodanno, condividendo un selfie con un augurio per il “Buon anno 2026”. Successivamente, si sono spostati in Malesia, tra spiagge e partite di padel, allontanando le voci di una presunta crisi.

Capodanno a Dubai: un selfie per smentire le voci

La coppia ha accolto il nuovo anno a Dubai, pubblicando un'immagine che li ritrae abbracciati e sorridenti, accompagnata da un augurio per il 2026. Questo gesto sui social media ha contribuito a placare le indiscrezioni che nelle settimane precedenti avevano insinuato possibili tensioni.

Relax e padel in Malesia

Dopo Dubai, Totti e Bocchi hanno proseguito il loro viaggio in Malesia. Noemi ha condiviso immagini che la mostrano al mare e con una racchetta da padel, sport che la coppia pratica insieme e che ha caratterizzato questa fase delle vacanze.

Al momento, non ci sono conferme che smentiscano o confermino ulteriori dettagli sulla loro relazione, ma le immagini e i post condivisi sui social media sembrano suggerire un momento di serenità e complicità tra i due.

Un viaggio per riaffermare il legame

Le vacanze in queste mete esotiche e la condivisione sui social di momenti di intimità e spensieratezza sembrano una risposta ai gossip che avevano ipotizzato una crisi. Il viaggio a Dubai e la permanenza in Malesia appaiono come una scelta per riaffermare la solidità del loro legame.

Prospettive future

Il gesto di condividere un augurio per il nuovo anno e la scelta di trascorrere del tempo insieme in vacanza suggeriscono che la coppia intende proseguire il proprio percorso con serenità. Resta da vedere se nei prossimi mesi ci saranno ulteriori sviluppi o conferme.

Allo stato attuale, non ci sono elementi che aggiungano ulteriori dettagli alla vicenda.