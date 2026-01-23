Sono bastati pochi secondi per far diventare internazionale uno dei corteggiatori più discussi di quest'edizione di Uomini e donne. In un video che sta impazzando sul web in queste ore, infatti, si vede Jakub Bakkour ballare a pochi passi da un attore famosissimo: il modello, infatti, ha trascorso una serata in discoteca anche in compagnia di Hudson Williams, la star della serie Heated Rivalry che in questi giorni è a Milano la Fashion Week.

Le immagini che impazzano sul web

Cosa ci facevano Jakub di Uomini e donne e Hudson Williams nella stessa discoteca?

I fan di entrambi se lo stanno chiedendo da quando ha cominciato a circolare un video nel quale si vedono i due ballare molto vicini.

In questi giorni a Milano è in corso la Fashion Week e molte star internazionali sono accorse per partecipare alle sfilate e ad eventi in giro la città.

L'altra sera, dunque, il corteggiatore del dating-show e il protagonista di Heated Rivalry si sono ritrovati a pochi passi l'uno dall'altro e questo è bastato a scatenare le chiacchiere e i commenti.

Il breve filmato che prova la partecipazione dei due alla stessa serata, inoltre, ha ottenuto oltre 26.000 like in poche ore segno che è diventato virale soprattutto grazie alle condivisioni degli appassionati delle serie di Prime Video.

the trying not to look is killing me 😭 pic.twitter.com/7aZEwkIADf — mack ⚢ (@bookishlesbians) January 22, 2026

I commenti dei fan di Uomini e donne

Il video di Jakub che balla senza maglietta a pochi passi da Hudson Williams è stato visto e commentato sia dai fan dell'attore canadese che da molti spettatori di Uomini e donne.

"Jakub è passato dagli studi Elios ad essere shippato con la star di Heated Rivalry, chi lavora meglio di lui", "Da Sara a questo, devo dire che ha fatto un bel salto di qualità", "Il metaverso", "Non ci posso credere", "Aiuto", "Tutto giusto", si legge su X in queste ore.

Nessun riavvicinamento con Sara

Jakub ha deciso di interrompere l'avventura a Uomini e donne qualche settimana fa, quando ha avuto una brutta discussione con Sara.

La tronista ha provato a convincere il modello a dare un'altra possibilità alla loro conoscenza (è anche andata a trovarlo a Verona a sorpresa), ma non ci è riuscita: il corteggiatore, infatti, non ha partecipato alle ultime registrazioni e la sua intenzione sembra essere quella di continuare la sua vita lontano dagli studi Elios.