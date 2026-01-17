Da quasi due settimane in rete si discute della decisione di Sara Gaudenzi di lasciar andare via Marco Veneselli: in una recente registrazione di Uomini e donne, infatti, il ragazzo si è autoeliminato e la tronista non lo ha trattenuto. Poche ore fa, il giovane ha condiviso su Instagram una frase che molti fan del programma hanno ricollegato alla protagonista del trono Over e alla sua perenne indecisione.

La mossa social che non passa inosservata

Le anticipazioni delle ultime riprese di Uomini e donne (quelle che si sono svolte il 13 gennaio), svelano che il trono di Sara è a rischio: al momento, infatti, la ragazza ha un solo corteggiatore e nelle prossime registrazioni potrebbe essere chiamata o a scegliere o ad abbandonare il programma per mancanza di pretendenti.

La conoscenza tra la tronista e Marco si è interrotta una decina di giorni fa, quando lui si è autoeliminato e lei non ha fatto nulla per fargli cambiare idea: tra i due è calato il gelo dopo l'ultimo confronto in studio e, stando gli spoiler del web, non si sono più né visti e né sentiti.

Alcune ore fa, però, il giovane potrebbe aver lanciato una frecciatina neppure troppo velata alla donna che ha corteggiato per mesi davanti alle telecamere, in particolare una frase che tanti hanno ricollegato alla loro frequentazione finita male.

L'opinione dei fan di Uomini e donne

"Chi vuoi tu non è mai nato", ha scritto Marco accanto ad una foto che lo mostra sorridente e in compagnia di un signore che ha taggato.

I fan di Uomini e donne non si sono lasciati sfuggire questo post su Instagram, anzi si sono chiesti se potrebbe avere qualche collegamento con la conoscenza ormai finita con la tronista.

"Frecciatina a Sara?", "Non il biondino che freccia", "Non è ancora finita, me lo sento", "Per me la dovrebbe lasciare stare, lei ha cercato Jakub e lui no", "La vedo nera per la prossima registrazione", si legge su X in queste ore.

Futuro incerto per il trono di Sara

Lunedì 19 e martedì 20 gennaio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e i fan sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Sara e i suoi corteggiatori.

Per poter continuare il suo percorso, la tronista ha bisogno che almeno uno tra Marco e Jakub torni in studio e accetti di riprendere la conoscenza; in caso contrario, la giovane rimarrebbe solo con Simone e sarebbe quasi costretta a decidere se scegliere o andare via da sola.