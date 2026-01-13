Oggi, 13 gennaio, c'è stata la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana. Stando alle anticipazioni che hanno diffuso Fanpage e Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, Ciro Solimeno ha deciso di non abbandonare il trono: dopo le rivelazioni sui presunti incontri con Martina De Ioannon di un anno fa, il giovane si è detto pronto a voltare pagina. Sara Gaudenzi, invece, non ha cercato Marco Veneselli (che non era in studio) e ha scoperto che Jakub Bakkour non è tornato: il trono della ragazza è in bilico.

Futuro incerto per Sara a Uomini e donne

La maggior parte del tempo a disposizione nelle registrazioni di Uomini e donne di questa settimana è stato dedicato ai ragazzi del trono Classico.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese del 13 gennaio, per esempio, svelano che in studio non c'erano né Marco né Jakub: il primo non è mai stato cercato da Sara, il secondo sì ma ha scelto di non tornare.

Attualmente la tronista è rimasta con un solo corteggiatore, Simone, quindi c'è la possibilità di un suo addio al trono in una delle prossime puntate.

La confessione di Ciro su Martina

Nelle ultime ore sul web si è parlato moltissimo delle rivelazioni di Ciro sui contatti che avrebbe avuto con Martina nel periodo in cui lei era tronista e lui corteggiatore.

Dopo aver raccontato dei messaggi e degli incontri che ci sarebbero stati tra lui e De Ioannon, Solimeno ha iniziato a riflettere sul suo futuro nel dating-show.

Quando il giovane stava per abbandonare il trono, le corteggiatrici e Maria De Filippi sono intervenute per invitarlo a pensarci almeno 24 ore: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 13 gennaio, svelano che Ciro ha deciso di darsi un'altra possibilità e quindi è rimasto.

Il punto sul cast del trono Classico

Nell'ultimo mese sono cambiate molte cose nel trono Classico di Uomini e donne: Flavio ha scelto a metà dicembre (il fidanzamento con Nicole dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni), Cristiana è andata via in coppia con Ernesto, Sara ha litigato con tutti i suoi corteggiatori e Ciro ha messo in dubbio il suo futuro nel programma.

I fan pensano che a breve potrebbe esserci una piccola "rivoluzione" nel cast giovane della trasmissione, magari con l'arrivo di qualche volto nuovo pronto a mettersi alla ricerca dell'anima gemella.