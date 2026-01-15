Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo come avrà reagito Martina De Ioannon alle accuse che le ha lanciato Ciro Solimeno davanti alle telecamere, ma non hanno ancora ricevuto una risposta. L'ex tronista, infatti, sta continuando a vivere come ha sempre fatto e, forse un po' a sorpresa, non ha lanciato neppure una frecciatina al ragazzo che ha reso pubblici i loro presunti incontri durante la conoscenza in tv. L'influencer sta condividendo con i suoi follower ricette e prodotti che consiglia di acquistare, ma fino ad ora non ha neppure accennato alla vicenda che è sulla bocca di tutti.

La reazione di Martina sorprende

Non è passata neanche una settimana da quando Ciro ha raccontato dei messaggi che si sarebbe scambiato con Martina nel periodo in cui lui era un corteggiatore e lei una tronista, ma i fan non hanno ancora sentito la versione della ragazza.

In tanti si aspettavano che De Ioannon si difendesse dalle accuse dell'ex o che quantomeno le commentasse, invece fino ad ora non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

La giovane, però, non è sparita come a volersi prendere una pausa per metabolizzare quello che è successo, anzi ha continuato a usare i social come ha sempre fatto.

Nessuna frecciatina all'ex fidanzato

Chi segue Martina su Instagram, infatti, saprà che in questi giorni ha pubblicato foto e video come sempre: da contenuti per sponsorizzare prodotti di bellezza ad altri su ricette da consigliare ai follower.

L'ex tronista di Uomini e donne ha anche postato scatti di acquisti che aveva appena fatto, ma nessuno che contenesse una frecciatina o un velato riferimento a quello che ha raccontato Ciro davanti alle telecamere.

Il silenzio degli ex tronisti di Uomini e donne

Ciro e forse anche la redazione di Uomini e donne si aspettavano una risposta piccata di Martina, ma fino ad ora non sono stati accontentati.

Anche Gianmarco ha scelto di rimanere in silenzio sulle rivelazioni di Solimeno, e questo fa pensare che non ne sarebbe rimasto sorpreso: in rete, infatti, c'è chi ipotizza che De Ioannon potrebbe aver raccontato tutto a Steri prima che l'ex facesse questa mossa per provare a metterla in difficoltà.