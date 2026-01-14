Da giorni sul web non si parla d'altro che dei contatti che ci sarebbero stati tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon nel periodo in cui si frequentavano a Uomini e donne, telefonate e incontri che sono vietati dal regolamento. Oggi, 14 gennaio, Mario Cusitore ha svelato che era a conoscenza di questo scambio di messaggi da circa un anno e sarebbe stato Michele Longobardi a raccontarglielo. L'ex tronista, inoltre, sarebbe furioso per la disparità di trattamento che ci sarebbe stata tra il suo caso e quello che è scoppiato in questi giorni.

I dettagli rivelati dall'ex tronista di Uomini e donne

In queste ore sono state pubbliche le dichiarazioni che Mario ha rilasciato su Ciro e su quello che è emerso sul periodo in cui era un corteggiatore di Martina a Uomini e donne.

Stando a quello che Cusitore ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni, i presunti contatti tra Solimeno e De Ioannon non sarebbero una sorpresa per molte persone vicine al dating-show.

"Si sapeva già. A febbraio Michele mi ha detto che non era ad aver chattato con le ragazze, anche Ciro lo stava facendo con Martina", ha svelato l'ex cavaliere che ha un rapporto d'amicizia con Longobardi.

Da più di un anno, dunque, in parecchi saprebbero dello scambio di messaggi che sarebbe intercorso tra i due giovani alle spalle della redazione e soprattutto di Gianmarco.

Le lamentele di Michele lontano dai riflettori

Le rivelazioni che ha fatto Ciro nei giorni scorsi non hanno compromesso il suo percorso a Uomini e donne: Maria De Filippi, infatti, ha perdonato il ragazzo e gli ha dato la possibilità di portare a termine il suo trono.

Chi guarda il dating-show da tempo, ricorderà che la stessa chance non è stata data a Michele e ad altri tronisti che sono stati scoperti a chattare con le persone che stavano frequentando davanti alle telecamere.

"Michele si è lamentato del diverso trattamento che avrebbe ricevuto, dicendo che lui è stato giustamente cacciato e invece Ciro è rimasto", ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web.

Il silenzio rumoroso di Martina

Questa vicenda la stanno commentando in moltissimi, ma c'è una persona che ancora non si è esposta: Martina.

Da quando Ciro ha reso pubblico quello che sarebbe accaduto tra loro durante il trono, la ragazza non ha rilasciato dichiarazioni e, a sorpresa, non ha lanciato neppure una frecciatina all'ex fidanzato che starebbe provando a metterla in difficoltà.

Anche Gianmarco non ha ancora parlato di questa storia, e i fan sono curiosissimi di sapere se è cambiato qualcosa tra lui e De Ioannon dopo quello che si è venuto a sapere.