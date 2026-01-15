Le nuove puntate spagnole de La Promessa segnano un momento importante per il personaggio di Teresa. Dopo il lungo silenzio emotivo seguito alla tragica scomparsa di Feliciano, la donna si troverà a fare i conti con una verità inaspettata: il suo cuore ha ricominciato a battere. Durante un confronto privato con Petra, Teresa ammetterà che il bacio di don Cristóbal non è stato un semplice incidente, ma la scintilla di un sentimento profondo che sta cambiando tutto.

La verità di Teresa

Teresa verrà messa davanti a una verità che non aveva previsto né voluto affrontare.

Non sarà una rivelazione improvvisa, ma il risultato di una conversazione intima con Petra, nella quale emergerà quanto un gesto solo apparentemente fuori luogo abbia incrinato le sue difese emotive.

Il confronto partirà da Marcelo, che Teresa ammetterà essere suo fratello. Lo ha nascosto per proteggerlo, dopo che si era cacciato in guai seri e aveva bisogno di sparire per un po’. Convinta che La Promessa fosse un luogo sicuro, Teresa penserà che presentarlo come suo marito fosse l’unico modo per garantirgli un lavoro e tenerlo lontano dai pericoli. Non un inganno per convenienza, ma una scelta dettata dalla paura di perderlo.

Il bacio che cambia tutto

Ma il vero nodo della conversazione non sarà Marcelo.

Petra, attenta e lucida, collegherà subito quella confessione a un altro episodio recente: il bacio di don Cristóbal. Un gesto che Teresa aveva cercato di minimizzare, definendolo sgradito, ma che in realtà ha avuto un effetto molto più profondo.

Teresa ammetterà di non aver mai avuto una relazione e di non essersi più permessa di guardare nessun uomo dopo la morte di Feliciano. Un vuoto emotivo che credeva definitivo, fino a quando quel bacio non ha fatto riaffiorare sensazioni dimenticate, costringendola a interrogarsi su se stessa.

Le parole di Petra

Petra sarà la prima a dirlo ad alta voce: Cristóbal l’ha toccata più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere. E non sarà chiaro fino a che punto quell’emozione appena risvegliata potrà essere controllata.

Per Teresa, sarà una presa di coscienza dolorosa ma inevitabile: quello che prova per Cristóbal non è semplice confusione, ma l’inizio di un sentimento che la mette in crisi, perché arriva quando lei non si sente pronta ad amare di nuovo.