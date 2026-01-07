Nel corso della registrazione di martedì 6 gennaio, si sono svolte le nuove riprese di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano sviluppi importanti nel parterre over, tra nuovi avvicinamenti, decisioni drastiche e confronti accesi che animeranno le prossime puntate del programma.

Alessio e Rosanna: scatta il bacio dopo l’esterna

Durante la registrazione, Alessio e Rosanna hanno raccontato al centro studio di aver condiviso una cena piacevole, conclusa con un bacio. Nonostante il momento romantico, la dama ha preferito procedere con cautela, spiegando di voler chiarire prima la sua situazione con Giuseppe, con il quale mantiene un rapporto di amicizia.

Per questo motivo, Rosanna ha deciso di non scambiarsi ancora il numero di telefono con Alessio.

Magda e Mario chiudono la conoscenza

Situazione opposta per Magda e Mario, che hanno deciso di interrompere definitivamente la loro frequentazione. Le incomprensioni emerse nelle precedenti puntate hanno portato a un nuovo confronto in studio, conclusosi con una scelta condivisa: entrambi hanno ammesso di non riuscire a trovare un punto d’incontro e hanno preferito prendere strade separate.

Sebastiano diviso tra Manuela ed Elisabetta

Ampio spazio è stato dedicato anche a Sebastiano, uscito recentemente con la nuova dama Manuela. Il cavaliere si è detto interessato a continuare la conoscenza, ma la reazione di Elisabetta non si è fatta attendere.

La dama ha posto un vero e proprio ultimatum, chiedendo a Sebastiano di scegliere tra lei e Manuela. Dopo una lunga discussione, Elisabetta ha deciso di fare un passo indietro, chiudendo la frequentazione e lasciando Sebastiano libero di proseguire il suo percorso.

Uomini e Donne: cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle puntate andate in onda prima della pausa natalizia, il pubblico ha assistito all’inizio della conoscenza tra Marcello e Marina, mentre Agnese e Roberto hanno deciso di lasciare insieme il programma. Nel frattempo, Sabrina ha iniziato una nuova conoscenza con Carlo, mentre sul trono classico i percorsi di Sara, Flavio e Cristiana sono proseguiti tra esterne e chiarimenti.Infine, Ciro è salito ufficialmente sul trono, iniziando le prime uscite con le sue corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa aspettarsi

Le prossime puntate di Uomini e Donne promettono nuovi colpi di scena, tra decisioni definitive, ritorni di fiamma e confronti in studio che potrebbero cambiare gli equilibri del parterre. Durante la registrazione del 6 gennaio di Uomini e Donne, il clima in studio è apparso particolarmente acceso, con il pubblico coinvolto nei diversi confronti avvenuti tra dame e cavalieri. Gli opinionisti hanno commentato le scelte dei protagonisti, sottolineando come molte conoscenze siano entrate in una fase decisiva. In particolare, il bacio tra Alessio e Rosanna ha suscitato reazioni contrastanti, mentre la chiusura tra Magda e Mario è stata accolta come una decisione ormai inevitabile.

Anche la posizione ferma di Elisabetta nei confronti di Sebastiano ha acceso il dibattito, confermando come il parterre over continui a essere uno degli elementi più seguiti e discussi dal pubblico del programma.