Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la resa dei conti finale per uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 15 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Gennaro Gagliotti andrà su tutte le furie dopo avere ascoltato la denuncia mossa da sua moglie Antonietta nella trasmissione di Michele Saviani. Intanto, Alberto aiuterà Gianluca nel percorso di terapia, ma il rapporto tra padre e figlio non sarà sereno.

Gennaro Gagliotti furioso dopo le accuse di Antonietta

Gennaro Gagliotti andrà su tutte le furie quando verrà inchiodato da sua moglie Antonietta.

Quest’ultima, infatti, si recherà a Radio Golfo 99 per partecipare alla trasmissione in diretta di Michele Saviani. Le parole della donna saranno una denuncia senza mezzi termini contro il marito, spietato imprenditore con alle spalle non pochi crimini e loschi affari. È bene ricordare, inoltre, che Antonietta ha assistito mesi prima a una conversazione privata tra Okoro e Gennaro, nella quale i due parlavano in modo esplicito del delitto di Assane. Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono se la furia di Gagliotti avrà conseguenze e se affronterà Antonietta o Michele, oppure se si tratterà di uno sfogo solitario causato dalla paura di essere incriminato di lì a breve.

Gianluca inizia il percorso di terapia con l'aiuto di Alberto

Nel frattempo, Gianluca sarà in procinto di risolvere i suoi problemi con l’alcol e la dipendenza che gli ha causato non pochi guai. Alberto sarà molto in ansia, poiché dovrà supportare suo figlio nel percorso di terapia volto alla risoluzione del problema. Tuttavia, l’avvocato Palladini non riuscirà a instaurare un rapporto sereno con Gianluca e la distanza fra i due sarà sempre più marcata. Infine, verranno trattate anche le vicende legate ai dipendenti del Caffè Vulcano e, in particolar modo, dei due chef, Nunzio e Samuel. Mentre il primo diventerà una star sui social grazie a un video girato da Micaela che diventerà virale, il secondo non vedrà di buon occhio il successo di quello che considera da anni come un fratello.

Nunzio e Samuel arriveranno quindi anche a litigare per la questione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Okoro ha avuto visioni in carcere

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Agata Rolando ha iniziato a tormentare Okoro, che ha avuto apparizioni della medium durante la sua detenzione. Intanto, Eduardo ha spiato Damiano e i suoi colleghi mentre seguivano gli spostamenti di Stella e Rino. Spazio anche alle vicende di Rosa, che ha accettato di prendere il posto di Raffaele a Palazzo Palladini, mentre Clara ha ignorato che suo marito ha iniziato una relazione extraconiugale con Stella.