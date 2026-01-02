Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma nel 2026 su Canale 5 raccontano che Ceyda troverà la serenità al fianco di Raif, che sposerà ne corso di una romantica cerimonia nuziale. Sarà in questa circostanza che la cantante riuscirà a fare pace con sua madre grazie all'aiuto di Emre.

Ceyda incontra la madre alle sue nozze

Emre organizzerà delle iniziative in occasione delle nozze tra Raif e Ceyda. Il proprietario del bar chiederà a Satilmis di insegnare al piccolo Arda a pronunciare la parola madre per fare una sorpresa a Ceyda.

Il bambino racconterà poi a Nisan e Doruk che stanno organizzando una missione speciale per aiutare Ceyda a riappacificarsi con la madre.

L'amica di Bahar, nel frattempo, apparirà molto nervosa poiché Emre e Satilmis saranno in forte ritardo in occasione delle sue nozze con Raif. Padre e figlio non risponderanno al telefono facendo molto preoccupare Ceyda. Quest'ultima rimarrà senza parole quando scoprirà la prima sorpresa una volta giunta all'altare. La cantante incontrerà sua madre e Arda insieme a Emre e Saltimis. In questa circostanza, Ceyda sentirà suo figlio chiamarla mamma per la prima volta.

Ceyda diventa la moglie di Raif

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ceyda scoppierà a piangere tra le braccia della madre, facendo precipitare a terra il mazzolino di fiori.

La donna diventerà poi la moglie di Raif al termine di una romantica funzione religiosa. Sarà in questa occasione di festa che Arif troverà il coraggio di chiedere a Bahar di diventare sua moglie. La protagonista risponderà affermativamente sotto gli sguardi felici di Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Sarp ha deciso di chiudere definitivamente con Piril

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Piril ha inviato a Bahar le foto compromettenti di Sirin e Sarp. Quest'ultimo ha deciso di lasciare la seconda moglie per poi confessare alla protagonista di essere diventato povero. L'uomo ha confidato a Bahar (Özge Özpirinççi) di aver trovato lavoro presso un negozio di alpinismo.

Allo stesso tempo, Cesmeli ha comunicato a Sarp di ritenere opportuno di parlare con Nisan e Doruk della loro intenzione di separarsi e vivere in due case diverse.

Ceyda, invece, ha avuto un litigio con Emre, che ha preteso di sapere se Arda fosse suo figlio biologico. Infine Enver ha deciso d'informare Bahar sulla questione dei soldi donati da Sarp trafugati e spesi interamente da Sirin Sarikadi (Seray Kaya). La protagonista è apparsa intenzionata a restituire tutto a suo marito che non è apparso d'accordo.