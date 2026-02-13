Questa sera, venerdì 13 febbraio, Rai 1 trasmette in prima serata “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte”, condotto da Stefano De Martino. Lo speciale, ambientato al Teatro delle Vittorie, propone una scenografia dedicata alla vigilia di San Valentino e vede protagonisti una coppia di promessi sposi, affiancata da familiari e amici che li sosterranno durante il gioco.

Una serata all’insegna dell’amore e del gioco

La puntata mantiene la struttura del celebre game show, ma introduce un elemento narrativo più intenso: i concorrenti non sono più rappresentanti regionali, bensì una coppia in procinto di sposarsi.

Il loro percorso si svolge tra pacchi da aprire, offerte del “Dottore” e momenti di complicità, con il supporto di persone care che partecipano attivamente, anche aprendo i pacchi al loro posto.

Ospiti, musica e un tocco di spettacolo

La serata si arricchisce con la presenza di numerosi ospiti: Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Federica Nargi e Alessandro Matri, Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars. Non mancano le presenze fisse Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre l’orchestra del Maestro Pino Perris accompagna i momenti più intensi.

Lo speciale promette di unire emozione, leggerezza e spettacolo, trasformando il gioco in un’occasione per celebrare l’amore in diretta.

Un evento televisivo unico

“Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte” si distingue per l’originalità del format: una coppia di promessi sposi al centro del gioco, un’atmosfera romantica e la partecipazione attiva di ospiti e affetti. Il risultato è un evento televisivo che punta a coinvolgere il pubblico con storie autentiche e un impianto scenico curato.

La serata di oggi si presenta come un appuntamento imperdibile per chi cerca un mix di intrattenimento, emozione e un tocco di festa.