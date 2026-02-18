Da circa una settimana sul web non si parla d'altro che di Riccardo e del gesto volgare che avrebbe fatto alle spalle di Alessio nella casetta di Amici. Stando alle ultime novità il cantante non sarebbe stato punito, anzi il programma starebbe cercando spegnere le polemiche cancellando tutti i commenti che i fan stanno scrivendo contro il ragazzo su diversi social, da TikTok a Instagram.

La furia del pubblico di Amici

Non accenna a placarsi il malcontento dei fan di Amici per la mancata squalifica di Riccardo: stando a quello che è emerso in questi giorni, l'allievo non avrebbe ricevuto neanche un rimprovero pubblico per il gesto volgare che ha fatto mentre litigava con Alessio.

Come se non bastasse, alcuni attenti spettatori si sono accorti che dai profili social del programma starebbero sparendo le critiche di chi sperava in una punizione per il ragazzo.

"Cancellano tutti i commenti contro Riccardo sia da TikTok che da Instagram", ha denunciato un'utente di X qualche ora fa.

Pioggia di critiche per il talent

Sui social c'è chi è convinto che chi gestisce i profili di Amici starebbe cancellando i commenti contro Riccardo, e questo non sta facendo altro che alimentare le polemiche degli ultimi giorni.

"La nostra mente non dimentica quello che è successo", "Che vergogna", "Chissà perché lo proteggono così tanto", "Fuori Riccardo", "Dev'essere il loro preferito di quest'anno", "Immagina proteggere un elemento del genere", "Che pagliacci", "Siamo alla folli", "Le cattiverie contro Angie e Flavia le hanno lasciate", si legge su X in queste ore.

Il 19 febbraio una nuova registrazione

Giovedì 19 febbraio si registrerà lo speciale di Amici che andrà in onda domenica prossima, ma già tra qualche ora la produzione potrebbe svelare se Riccardo si esibirà o se verrà ancora escluso dal suo professore.

Anche questa settimana, infatti, gli insegnanti hanno dovuto scegliere solo due allievi a testa per le gare e gli esami della 20^ puntata e Rudy Zerbi dovrà decidere tra Elena, Caterina, Plasma e il chiacchieratissimo Riccardo.

Anna Pettinelli, invece, ha scelto di dare una possibilità a Valentina e Gard ,quindi Opi è rimasto fuori per la seconda volta consecutiva.