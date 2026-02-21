Tra pochi mesi Javier Martinez cambierà vita, o meglio inizierà a dedicarsi a progetti che non hanno a che fare con la pallavolo. In queste ore il 30enne ha pubblicato una foto con la quale ha anticipato cosa farà quando smetterà di giocare: l'uomo comincerà a lavorare come modello e testimonial proprio come la fidanzata Helena Prestes.

Lo scatto che incuriosisce i fan

Prima di scendere in campo per una nuova partita con la Terni Volley Academy, Javier ha postato una foto che ha incuriosito tutto il suo fandom.

"Eccitato per ciò che arriverà", ha scritto Martinez sotto ad uno scatto in cui è senza maglietta e sfoggia uno sguardo sicuro e sensuale.

Sono bastati questi pochi indizi per capire che il futuro dell'ex concorrente del Grande Fratello nel mondo della moda, in linea con il lavoro che Helena fa da quando era un'adolescente e che continua a fare con enorme successo.

L'entusiasmo di Helena sui social

Helena non ha perso tempo e ha repostato immediatamente la foto con la quale Javier ha dato un'anticipazione di quello che farà quando lascerà la pallavolo, dimostrandosi ancora una volta la sua prima sostenitrice.

In tempi non sospetti Prestes aveva predetto un futuro luminoso per Martinez e a chi le chiedeva se l'avrebbe visto bene nel ruolo di modello aveva risposto con un deciso "sì".

Tra qualche mese gli Helevier andranno via da Terni e inizieranno una nuova vita a Lecco, dove la 35enne ha preso casa.

La polemica su Javier e la difesa del fandom

A proposito della casa a Lecco, sui social c'è chi ci ha tenuto a precisare che sarebbe un investimento di Helena e che Javier non dovrebbe prendersi i meriti.

I fan degli Helevier, però, si sono esposti immediatamente per difendere il pallavolista: "Di sicuro lui è il più contento di tutti se la sua donna ha realizzato un sogno, è orgoglioso dei suoi successi perché in una famiglia si condivide ogni traguardo".

In realtà in questi giorni Martinez non ha proferito parola sull'argomento, ma in passato ha confermato che dopo la fine della stagione si trasferirà con la compagna in Lombardia: "L'abbiamo scelta perché è vicina a Milano, ma è una città più tranquilla dove staremo benissimo".