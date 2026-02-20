La terza stagione di "House of the Dragon", serie cult prodotta da HBO e ambientata nell’universo de "Il Trono di Spade", arriverà su Sky e in streaming su Now a partire dal 17 giugno 2026. La messa in onda avverrà in contemporanea con la trasmissione statunitense, come annunciato da Sky, confermando l'attesa per il nuovo capitolo della saga incentrata sulle vicende degli eredi della casata Targaryen.

La serie, creata da George R.R. Martin e Ryan Condal, si ispira al romanzo "Fuoco e Sangue" di Martin. Narra la storia della dinastia Targaryen, collocata circa 200 anni prima degli eventi de "Il Trono di Spade".

Il successo delle prime due stagioni ha trasformato lo spin-off in un fenomeno televisivo globale, consolidando la sua popolarità anche in Italia.

Una produzione di alto livello tra effetti speciali e cast internazionale

"House of the Dragon" è stata acclamata per le sue produzioni di altissimo livello, caratterizzate da effetti speciali avanzati, costumi curati e scenografie imponenti. La terza stagione promette di mantenere questi standard qualitativi, con un cast internazionale che include attori come Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e Rhys Ifans. Le riprese si sono svolte in diverse location tra Regno Unito e Spagna, scelte per la loro ricchezza paesaggistica e architettonica, ideali per l'universo fantasy della saga.

L'attesa per i nuovi episodi è elevata sia tra i fan italiani che internazionali, alimentata dal successo delle stagioni precedenti che hanno totalizzato milioni di spettatori in tutto il mondo. In Italia, la serie è sempre stata trasmessa da Sky e Now in versione originale sottotitolata e doppiata, a testimonianza dell'impegno delle emittenti verso la qualità delle produzioni seriali internazionali.

Dalla storia ai numeri del fenomeno "House of the Dragon"

La saga di "House of the Dragon" rappresenta uno degli investimenti più significativi di HBO nel panorama televisivo degli ultimi anni. Fin dal suo debutto, ha ottenuto un successo senza precedenti, aggiudicandosi numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale.

L'ambientazione nei secoli precedenti a "Il Trono di Spade" permette agli spettatori di esplorare nuovi personaggi, sviluppi politici e conflitti dinastici che definiscono l'epopea della famiglia Targaryen.

Il ricco comparto produttivo e la collaborazione di autori storici come Martin continuano a garantire una narrazione fedele alle origini letterarie. Questo approccio alimenta la passione dei fan e mantiene alta la qualità della serie. La terza stagione, in particolare, si preannuncia ricca di episodi cruciali per lo sviluppo della linea narrativa principale, con ulteriori approfondimenti sui personaggi chiave e sulle rivalità interne alla famiglia Targaryen.

"House of the Dragon" si conferma dunque come uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2026. Sky e Now propongono in Italia contenuti in prima visione assoluta, rafforzando il legame tra le piattaforme e il pubblico appassionato di grandi saghe fantasy.