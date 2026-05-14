Il Festival di Cannes 2026 si anima venerdì 15 maggio con un programma di forte richiamo, che vede il debutto alla regia di John Travolta e la presenza di star come Virginie Efira e Léa Seydoux nei film in gara.

John Travolta sceglie la Croisette per la prima mondiale della sua opera prima da regista, Volo notturno per Los Angeles. Presentato nella sezione non competitiva Cannes Premiere (Sala Debussy alle 18:45), il film è un adattamento del suo libro del 1997 e celebra la sua passione per l'aviazione. La trama segue il giovane Jeff e sua madre in un viaggio attraverso gli Stati Uniti verso Hollywood, un percorso che trasforma un semplice volo nel viaggio di una vita.

I film in concorso e fuori competizione

La competizione vede il ritorno di Virginie Efira, protagonista di Soudain (All of a Sudden) di Ryusuke Hamaguchi. Proiettato al Grand Theatre Lumiere alle 14, il film la vede nei panni di Marie-Lou, direttrice di una casa di riposo che introduce una filosofia assistenziale innovativa. L'incontro con Mari, una regista teatrale giapponese malata di cancro, le spinge a unire le forze per "rendere possibile l'impossibile".

Sempre in concorso, alle 22 al Grand Theatre Lumiere, Léa Seydoux è la protagonista di Gentle Monster di Marie Kreutzer. L'attrice interpreta Lucy, una pianista concertista che, trasferitasi in campagna con la famiglia, vede la sua vita sconvolta da una visita della polizia.

Lucy si trova isolata e costretta ad affrontare da sola una situazione angosciante per proteggere il figlio.

Il programma include anche appuntamenti fuori concorso, come Karma di Guillaume Canet (Grand Theatre Lumiere alle 18:30). Il film vede Marion Cotillard nel ruolo di Jeanne, una donna con un passato travagliato. La misteriosa scomparsa del figlioccio Mateo la porta a fuggire in Francia, mentre il suo compagno Daniel cerca di trovarla prima della polizia.

Le stelle della Croisette e gli eventi collaterali

Il Festival di Cannes 2026 accoglie una giuria presieduta da Park Chan-wook, con membri come Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård e Ruth Negga. Tra gli altri ospiti attesi figurano Scarlett Johansson, Bruce e Laura Dern, Guillermo Del Toro, Dario Argento e Gong Li.

Premiati alla carriera saranno Peter Jackson e Barbra Streisand.

L'atmosfera del festival è arricchita da eventi mondani come il Chopard Dinner, l'Eva Longoria Global Gift Gala e il 32° Amfar Gala ad Antibes. Un ulteriore highlight è la presenza della serie The White Lotus, che girerà alcune scene durante la manifestazione, con parte del cast atteso sul tappeto rosso.

Il calendario di venerdì conferma la centralità internazionale di Cannes, unendo cinema d'autore e grandi nomi dello spettacolo in un evento che promette ampio dibattito.