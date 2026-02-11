Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 non è escluso che Marcello Barbieri possa ritrovarsi a fare i conti con una amara sorpresa legata alla relazione tra Rosa e Tancredi.
Tra i due potrebbe accendersi la fiamma della passione travolgente, tanto che Rosa ammetterebbe il tradimento per viversi questa nuova relazione.
E, a quel punto, Marcello potrebbe valutare la possibilità di andare via da Milano per un po' di tempo e in tal modo uscire di scena dalle trame della soap opera pomeridiana.
Marcello e Rosa sempre più divisi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10
La relazione tra Marcello e Rosa prenderà una piega del tutto inaspettata nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap, dato che i due appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro.
Nel frattempo, però, Rosa continuerà a portare avanti il suo impegno professionale con Tancredi: il feeling tra i due diventerà sempre più palpabile e visibile agli occhi di tutti, compreso lo stesso Barbieri che una sera avrà modo di ritrovarli assieme al Circolo, mentre organizzano le ultime cose di lavoro.
Un duro colpo per Marcello Barbieri che vedrà la sua fidanzata sempre più lontana da lui e vicina al nipote della contessa Adelaide.
Marcello esce di scena dopo il tradimento: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Intanto, però, il rapporto tra Rosa e Tancredi potrebbe diventare sempre più intenso e importante, al punto che tra i due si accenderebbe la fiamma della passione travolgente.
Rosa cederebbe così al corteggiamento del nipote della contessa, al punto che i due si direbbero pronti a viversi questa nuova storia d'amore alla luce del sole.
Un vero e proprio shock per Marcello che, di fronte a questo colpo basso, non riuscirebbe ad accettare l'ennesimo fallimento sentimentale, al punto da decidere di prendersi un periodo di riflessione.
Non si esclude, quindi, che nel corso degli episodi che porteranno al finale de Il Paradiso delle signore 10 si possa assistere all'uscita di scena di Marcello: il ragazzo andrebbe via da Milano per un po' di tempo, per ritrovare le energie e la serenità di un tempo.