Katia Follesa e Angelo Pisani hanno scelto il programma ‘La volta buona’ per comunicare pubblicamente la fine del loro matrimonio. I due comici, noti per la loro lunga relazione e la collaborazione artistica, hanno spiegato che la decisione riguarda solo l’aspetto coniugale, mentre il legame affettivo e la stima reciproca rimangono forti. La notizia è stata condivisa direttamente dai protagonisti durante la trasmissione, offrendo così chiarezza ai fan e al pubblico che li segue da anni.

‘Non è finito l’amore, ma il matrimonio’

Durante l’intervento a ‘La volta buona’, Katia Follesa e Angelo Pisani hanno voluto precisare che la loro separazione non implica la fine del sentimento che li unisce.

Hanno sottolineato che, pur avendo scelto di interrompere il matrimonio, continuano a volersi bene e a rispettarsi profondamente. Questa distinzione è stata ribadita per evitare fraintendimenti e per trasmettere un messaggio di serenità, soprattutto nei confronti della figlia che hanno insieme.

Un rapporto che continua oltre la separazione

La coppia ha evidenziato come la loro relazione personale e professionale proseguirà, nonostante la fine del matrimonio. Katia Follesa e Angelo Pisani hanno spesso lavorato insieme in progetti televisivi e teatrali, e hanno lasciato intendere che la collaborazione artistica potrebbe continuare anche in futuro. La loro storia rappresenta un esempio di come sia possibile mantenere un rapporto positivo e costruttivo anche dopo una separazione, mettendo al centro il rispetto e l’affetto reciproco.

Chi sono Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa è una comica e attrice italiana, nota per la sua partecipazione a programmi televisivi e per il duo Katia & Valeria. Angelo Pisani è anch’egli comico e attore, conosciuto per il duo Pali e Dispari. Insieme hanno formato una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, sia nella vita privata che sul palco.