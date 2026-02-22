Rai1 ha conquistato la prima serata del 20 febbraio con “L’Eredità – Sfida tra Giganti”, registrando 2.563.000 spettatori e uno share del 17,4%. Nella fascia access prime time, “Affari Tuoi” ha ottenuto 4.728.000 spettatori e il 22,9% di share, superando di poco “La Ruota della Fortuna” su Canale5, ferma a 4.648.000 spettatori e al 22,7% di share.

Dettagli della prima serata

Il game show “L’Eredità – Sfida tra Giganti” ha guidato la serata con un buon margine in termini di share. La serie turca “Io Sono Farah” su Canale5 ha raccolto 2.063.000 spettatori (15,1%).

Le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 su Rai2 hanno registrato 2.488.000 spettatori (12,6%), confermando l’interesse per gli eventi sportivi.

Access prime time: sfida sul filo

In access prime time, “Affari Tuoi” ha prevalso con 4.728.000 spettatori e il 22,9% di share, mentre “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto 4.648.000 spettatori e il 22,7%. La differenza tra i due programmi è minima, ma sufficiente per assegnare il primato a Rai1 in questa fascia.

Conferme e contesto

Questi dati confermano la leadership di Rai1 sia in prima serata sia in access prime time, grazie a una programmazione solida e a un traino efficace dal preserale. La performance di “Affari Tuoi” in access evidenzia la sua capacità di attrarre un pubblico numeroso e fedele.

Protagonisti della serata

Il protagonista della serata è “L’Eredità – Sfida tra Giganti”, un game show di Rai1 che ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico. Parallelamente, “Affari Tuoi” ha confermato la sua forza nell’access prime time, consolidando la sua posizione.