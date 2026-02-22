Corinne Cléry, nota attrice francese, ha affrontato pubblicamente le difficoltà emerse nel rapporto con il figlio Alex. In una recente intervista, l'attrice ha rivelato di aver preso la decisione di nominare un tutore legale per gestire alcune questioni familiari che si sono presentate nel tempo. La scelta, secondo quanto dichiarato, è stata dettata dalla necessità di tutelare se stessa e di affrontare con maggiore serenità le dinamiche familiari.

‘Ho nominato un tutore legale’

Corinne Cléry ha sottolineato come la relazione con il figlio Alex sia stata caratterizzata da momenti di tensione e incomprensioni.

L'attrice ha spiegato che la decisione di ricorrere a un tutore legale è maturata dopo un periodo complesso, durante il quale sono emerse divergenze difficili da superare. Cléry ha affermato che questa scelta rappresenta per lei un modo per proteggere la propria serenità e per affrontare con maggiore lucidità le questioni familiari ancora aperte.

Le motivazioni dietro la scelta

L'attrice ha dichiarato che la nomina di un tutore legale è stata una misura necessaria per gestire alcune situazioni che, a suo avviso, non potevano essere risolte diversamente. Cléry ha ribadito di aver agito nell’interesse di entrambe le parti, cercando di trovare una soluzione che potesse garantire equilibrio e rispetto reciproco.

La vicenda ha suscitato attenzione anche per la notorietà dei protagonisti e per la delicatezza del tema trattato.

Chi è Corinne Cléry

Corinne Cléry è un’attrice francese conosciuta per la sua carriera nel cinema europeo, in particolare per il ruolo nel film ‘Histoire d’O’. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose produzioni cinematografiche e televisive, diventando un volto noto anche in Italia. La sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per i rapporti familiari e le vicende personali che l’hanno coinvolta.