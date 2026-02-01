Sirin dirà addio a sua madre nella puntata de La forza di una donna in onda martedì 3 febbraio in seconda serata su Canale 5.

Le anticipazioni tv rivelano che Hatice perderà la vita poco dopo il suo risveglio dall'operazione e Sirin ed Enver saranno disperati.

La forza di una donna in seconda serata

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una puntata davvero speciale per martedì 3 febbraio. La dizi turca, infatti, andrà in onda anche in seconda serata, ma la novità non sarà solo questa. Nell'occasione si concluderà anche la seconda stagione con l'addio di Hatice, uno dei personaggi principali.

Tutto avrà inizio quando Hatice si sveglierà dopo un lungo e delicatissimo intervento. Jale dirà a Enver che sua moglie ha superato l'operazione e l'uomo sarà al settimo cielo. Poco dopo, in ospedale arriverà anche Sirin, entusiasta ed impaziente di rivedere la sua amata mamma dopo aver temuto di perderla. Hatice chiederà di parlare con Enver per un ultimo emozionante incontro. La donna confiderà a suo marito che sente di avere poco tempo e che non uscirà viva da quell'ospedale. "Promettimi che baderai a Sirin", dirà Hatice, "Bahar è forte, Sirin è fragile". Enver, in lacrime, prometterà ad Hatice che avrà cura di Sirin ma le assicurerà anche che risolveranno insieme i problemi della loro figlia.

Dopo Enver, Sirin aspetterà il suo turno per parlare con sua madre, ma poco prima di entrare nella sua stanza vedrà un movimento che non le piacerà affatto.

La fine di Hatice e la disperazione di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 3 febbraio, Jale e gli altri medici correranno in camera di Hatice, in preda ad una forte crisi respiratoria. La donna sarà soccorsa e i sanitari ce la metteranno tutta, ma non sarà possibile salvarla. La morte di Hatice sarà un duro colpo per tutti, ma in particolare per Sirin che non riuscirà a pensare alla sua vita senza la mamma. La ragazza, in preda alla rabbia e alla sofferenza, andrà da Arif e lo aggredirà ancora una volta. "Hai ucciso mia madre" urlerà in lacrime e aggredendolo. L'uomo resterà impassibile e subirà la rabbia della ragazza, certo di meritarla perché si sentirà profondamente in colpa.