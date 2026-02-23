Petra assisterà al bacio di Maria e Don Samuel nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 marzo: la donna, per il momento, non dirà nulla a nessuno anche se sembrerà molto delusa.

Le anticipazioni rivelano che Maria e Samuel si lasceranno andare nuovamente a un momento di passione. Nel frattempo, Lorenzo e Leocadia si uniranno nel loro obiettivo: sbarazzarsi di Eugenia.

Il cambiamento di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il legame tra Petra e don Samuel si farà sempre più solido. La governante aiuterà il parroco al rifugio e il suo atteggiamento sarà diverso anche con i suoi colleghi che però continueranno ad essere molto diffidenti con lei.

"Nessuno crede al mio cambiamento", confiderà Petra a don Samuel che la incoraggerà a non mollare e ad avere pazienza. Don Samuel sarà il primo a credere nel lato buono della governante, ma presto arriverà una dura prova per lei. Tutto avrà inizio quando Maria e il parroco si riavvicineranno ed ammetteranno i propri sentimenti l'uno per l'altra. La ragazza spiegherà che per lei è molto difficile resistere all'attrazione che prova per il parroco e tra i due si creerà di nuovo la magia di un tempo. Maria e Samuel si baceranno con passione, ignari del fatto che Petra li sta osservando dalla finestra. La governante scoprirà così la relazione clandestina del parroco e Maria e certamente ne sarà molto turbata.

Petra rivedrà don Samuel poco dopo e parleranno della prossima omelia e lui le chiederà la sua opinione. La governante proverà ad andare via, ma il parroco la convincerà a restare e ascoltarlo.

Il ritardo di Tono preoccuperà Simona

Nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 marzo, Lorenzo sarà furioso per il ritorno di Eugenia. L'uomo si dirà disposto a tutto pur di rispedire sua moglie in sanatorio e non sarà solo in questa impresa. Presto, infatti, Eugenia dirà a Leocadia che conosce il padre di Angela e questo metterà in allarme la nuova signora del palazzo. Leocadia deciderà di allearsi con Lorenzo e gli assicurerà che parlerà con Alonso per convincerlo dell'infermità mentale di sua cognata.

Nel frattempo, Manuel aspetterà il ritorno di Tono che però sarà in netto ritardo e inizierà a farlo preoccupare. Il figlio di Simona riceverà l'incarico di andare in città e consegnare il denaro per l'acquisto di un motore, ma non tornerà. La cuoca temerà che suo figlio sia scappato con i soldi.