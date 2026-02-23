Nuova programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo marzo 2025.

L'appuntamento con la soap subirà delle modifiche in daytime e, in vista del gran finale di sempre, non si esclude che i vertici del Biscione possano decidere di puntare anche sulla messa in onda della serie turca nella fascia di prime time, visto il grande successo che ha riscontrato nel corso di questi mesi.

Nuova programmazione per La forza di una donna nel daytime di Canale 5

La forza di una donna continua a essere uno dei prodotti cardine della programmazione pomeridiana di Canale 5, in grado di totalizzare una media di oltre 2,4 milioni di spettatori fissi in daytime con picchi che hanno raggiunto anche i 2,7 milioni con le puntate speciali del sabato e oltre il 26% di share.

Il gran finale di sempre della soap opera, però, comincia ad avvicinarsi: in patria sono state realizzate soltanto tre stagioni complessive della serie e, attualmente, su Canale 5 sta andando in onda proprio la stagione conclusive.

I colpi di scena dal punto di vista delle trame e degli intrecci non mancheranno anche se, ulteriori modifiche, potrebbero arrivare anche per quanto riguarda la programmazione della soap opera.

La soap opera La forza di una donna verso la prima serata di Canale 5 per il gran finale di sempre

Con lo stop delle puntate domenicali di Amici 25, che lasceranno spazio all'inizio del serale del talent show di Maria De Filippi, l'appuntamento con La forza di una donna troverà spazio anche nella fascia del daytime domenicale con degli episodi inediti che andranno in onda nel corso del pomeriggio, per trainare al meglio la puntata festiva di Verissimo.

Mediaset, però, potrebbe anche optare per la messa in onda della soap opera turca nella fascia di prime time in vista delle puntate conclusive di sempre.

Non si esclude che, gli episodi che condurranno al gran finale della terza e ultima stagione della soap, possano trovare spazio nello slot prestigioso della prima serata, proprio come sta accadendo con Io sono Farah e come è già accaduto in passato con Tradimento e Terra Amara, entrambe trasmesse di sera con le puntate conclusive.