Il cuore di Manuel tornerà a battere per Julieta nelle prossime puntate de La Promessa: dal loro primo incontro, il marchesino non smetterà di pensare a lei.

Le anticipazioni rivelano che sin dal primo incontro, Manuel sarà affascinato da una donna misteriosa. Presto, però, scoprirà con amarezza che Julieta è la moglie di suo cugino Ciro.

Uno spiraglio per Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Manuel ci sarà lo spiraglio di un nuovo inizio nelle prossime puntate. Dopo mesi trascorsi a soffrire per la mancanza della sua amata Jana, Manuel concentrerà tutte le sue energie sul lavoro.

Con l'aiuto di Toño e di Enora, il marchesino darà vita a una nuova attività per la costruzione dei motori per gli aerei. Per lui, sembrerà non esserci più spazio per un nuovo amore, ma proprio quando tutto sembrerà perduto si affaccerà nella sua vita una donna molto affascinante. Il primo incontro tra Manuel e Julieta sarà ad una festa a cui entrambi prenderanno parte senza troppo entusiasmo. Appena vedrà la misteriosa donna, Manuel sarà molto colpito dalla sua bellezza e dalla loro breve conversazione in cui, tuttavia, nessuno dei due si presenterà. Da quell'incontro, Manuel non farà altro che pensare a Julieta chiedendosi se un giorno la rivedrà. Il marchesino sarà sconvolto quando la donna che ha catturato la sua attenzione si presenterà a La Promessa.

"Come hai fatto a trovarmi?" chiederà Manuel piacevolmente sorpreso, "Non ho fatto altro che pensare a te".

Un altro amore impossibile per Manuel?

Nelle prossime puntate de La Promessa, il cuore di Manuel tornerà a battere per Julieta, una donna con cui ha scambiato poche parole ad una festa. Julietta arriverà al palazzo con grande sorpresa del marchesino e i loro sguardi diranno più di mille parole. Presto, però, l'entusiasmo lascerà spazio ad una forte nostalgia. Julieta, infatti, dirà a Manuel di essere a La Promessa perché è sposata con Ciro, suo cugino. "Non sapevo che fossi sposata", dirà deluso il marchesino, "Tantomeno con mio cugino". Julieta gli confiderà che le nozze sono state combinate e lei non è affatto felice con Ciro. Un nuovo e tormentato amore è pronto a travolgere Manuel? Le trame spagnole si concludono qui, ma i presupposti per un nuovo sogno romantico ci sono tutti.