Oggi, 26 febbraio, Gemma Galgani sarà tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5, e le anticipazioni del web svelano che una vecchia conoscenza del programma creerà scompiglio in studio. Un ex corteggiatore di Aurora Tropea, infatti, si proporrà alla dama e Tina Cipollari non nasconderà il suo scetticismo per questo ritorno dopo tre anni.

Un nuovo spasimante per Gemma

Il 26 febbraio a Uomini e donne si tornerà a parlare di Gemma, anzi la puntata che inizierà alle 14:45 si aprirà proprio con lei.

Le anticipazioni che sono state pubblicate su Witty Tv, dunque, svelano che Maria De Filippi presenterà alla 76enne un signore che vorrebbe corteggiarla, in particolare un cavaliere che ha già partecipato al programma diverso tempo fa.

"E tu torni qui dopo tre anni per lei?", chiederà Tina con tono provocatorio all'uomo.

"Io devo dire che sono molto in imbarazzo", sarà il commento a caldo di Galgani quando scoprirà che la persona di fronte a lei è un famoso ex pretendente di Aurora (Tropea, volto storico del cast Over del dating-show).

La decisione della dama di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 26 febbraio è stata registrata più di due settimane fa, quindi si sa già cosa accadrà tra Gemma e l'ex corteggiatore di Aurora.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che la dama sorprenderà tutti rifiutando il signore che tre anni fa ha frequentato una sua "collega" di parterre: Galgani preferirà non iniziare questa conoscenza e tornerà al suo posto.

Questa sarà una delle ultime volte che il pubblico vedrà la 76enne al centro dello studio, infatti è da quasi un mese che Maria De Filippi non si occupa di lei nelle registrazioni.

Le altre anticipazioni di oggi

Nella puntata odierna di Uomini e donne ci sarà anche un duro scontro tra Cinzia e Lanfranco, ai ferri corti dopo una lunga frequentazione.

La seconda parte dell'appuntamento del 26 febbraio, invece, sarà dedicata a Sara e alle esterne con i suoi corteggiatori: la tronista si dirà interessata sia ad Alessio che a Matteo, infatti li ha baciati entrambi e continuerà a farlo anche nelle puntate che il pubblico vedrà nelle prossime settimane.