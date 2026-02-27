Le nonne di Ostuni, protagoniste dell’Associazione Il Filo di Arianna, tornano a far parlare di sé con due nuove coreografie ispirate al Festival di Sanremo. Il gruppo ha pubblicato sui propri canali social un video in cui balla sulle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, brano in gara all’Ariston, accompagnato dalla frase “Sal Da Vinci sposaci”. In precedenza, le signore avevano già condiviso una coreografia su “Voilà” di Elettra Lamborghini.

Un successo nato dalla spontaneità

Il video con la coreografia su “Per sempre sì” ha rapidamente conquistato il web, grazie alla spontaneità delle signore, ai loro sorrisi e ai movimenti semplici ma coinvolgenti.

Il gruppo non ha seguito alcuna coreografia professionale: il risultato è un momento autentico che ha fatto breccia nel pubblico dei social.

Un fenomeno social che continua

Non è la prima volta che le nonne di Ostuni diventano virali. In passato avevano già realizzato una coreografia su “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, che aveva attirato l’attenzione anche dell’artista estone. Ora, con i nuovi video su Sal Da Vinci ed Elettra Lamborghini, il gruppo conferma la propria capacità di trasformare momenti semplici in fenomeni condivisi.

Il successo delle nonne di Ostuni dimostra come la musica possa unire generazioni e creare momenti di gioia condivisa, senza bisogno di scenografie o strategie complesse.