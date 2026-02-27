La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un dato percentuale di share del 60,6%, con una media di 9.543.000 spettatori. Questo risultato rappresenta il miglior share per una terza serata in un'edizione del Festival articolata su cinque appuntamenti, superando il 60,52% del 1995.

Un confronto con il passato

Il dato percentuale di share conseguito quest'anno è il più alto dal 1990 per una terza serata, quando l'edizione, strutturata su quattro serate, aveva raggiunto il 64,59%. Tuttavia, se si considera il numero assoluto di spettatori, la terza serata del 2026 ha visto un calo rispetto all'edizione precedente.

Nel 2025, infatti, la stessa serata aveva raccolto 10.700.000 spettatori, con uno share del 59,8%.

Calo degli spettatori e contrazione del pubblico

Nonostante il record di share, la platea televisiva che ha seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2026 è diminuita rispetto all'anno precedente, fermandosi a 9.543.000 spettatori a fronte dei 10.700.000 del 2025. Questo calo è da ricondurre a una generale contrazione del pubblico televisivo.

Il dato di share del 60,6% conferma l'elevato interesse per il Festival, posizionando la terza serata del 2026 come un evento di grande richiamo, pur in un contesto di fruizione televisiva in evoluzione.