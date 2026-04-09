Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi turbamenti per una delle protagoniste, che si troverà nuovamente coinvolta in un triangolo amoroso. Negli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, ci sarà una svolta importante e clamorosa per Johnny. Il giovane, dopo aver scommesso sull’incontro di boxe tra Griffith e Benvenuti, otterrà una vincita consistente che gli farà intravedere la possibilità di cambiare vita. Questa improvvisa fortuna economica lo porterà a immaginare un futuro lontano da Milano, proprio mentre attorno a lui altri personaggi si prepareranno a scelte decisive.

Irene, venuta a sapere delle intenzioni del suo amico e collega, rimarrà sconvolta e inizierà a riflettere sui reali sentimenti che prova per il cugino di Delia.

La vincita spingerà Johnny a progettare un lungo viaggio lontano da Milano

Dopo aver incassato l'ingente somma di denaro vinta scommettendo su un incontro di boxe, Johnny inizierà a progettare un lungo viaggio, convinto che sia il momento giusto per inseguire il desiderio di libertà che ha sempre coltivato. Parlerà apertamente dei suoi piani, immaginando una vita senza legami e senza radici. Questi racconti, però, non lasceranno indifferente Irene: mentre lei si avvicinerà alle nozze con Cesare, ascoltare Johnny parlare di una vita libera e lontana la metterà in crisi, facendole percepire ancora di più il peso delle scelte che sta per compiere.

Intanto, è bene ricordare che la capo commessa de Il Paradiso delle signore e il magazziniere, recentemente, si sono scambiati un bacio appassionato, che li ha turbati non poco.

Agata crederà di avere perso Mimmo per sempre

Mentre Johnny penserà di lasciare Milano, in redazione nascerà l’idea di dedicare la copertina della rivista del negozio alla vincitrice del concorso ALMAT. La vittoria di Caterina verrà data quasi per certa e la ragazza inizierà a sognare di vedere il proprio volto in prima pagina. Nel frattempo, Agata confesserà a Concetta di temere di aver perso Mimmo per sempre, mentre Rosa deciderà di seguire il consiglio di Marcello e rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo, facendo riaffiorare un’intesa che sembrava sopita.