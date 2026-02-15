Il Festival Di Sanremo è alle porte e le sorprese non mancano: sono stati fatti tanti nomi, tra polemiche e realtà. Ne è d'esempio l'annuncio della partecipazione come co-conduttore del comico lombardo Andrea Pucci , fino ad arrivare alla decisione dell'artista di rinunciare a questa possibilità. Sarà Nino Frassica ad affiancare Carlo Conti: non è la prima volta che l'attore siciliano, adesso impegnato anche in Don Matteo, sale sul palco dell'Ariston. Sin dall'inizio si sapeva della partecipazione della cantante internazionale Laura Pausini la cui presenza come co-conduttrice darà linfa vitale e consentirà un maggiore seguito all'estero.

L'ironia dell'attore riguardo il "ghosting" ricevuto dalla direzione artistica

Nella lista dei papabili conduttori e conduttrici del Festival Di Sanremo si sono fatti tanti nomi: ne è d'esempio l'attore Luca Argentero. Quest'ultimo, negli scorsi giorni, ha fatto delle rivelazioni dicendo di essere stato contattato per prendere parte al Festival Di Sanremo per poi essere scartato senza ricevere una spiegazione. L'attore ha raccontato questa retroscena con ironia spiegando di essere stato contattato da Carlo Conti ma successivamente è stato ghostato. Ha dato vita con le sue parole al più diffuso fenomeno del "ghosting" sempre più frequente nella società odierna relativo alle varie sfere: siano esse amorose, amicali o lavorative.

Nonostante l'ultima puntata di questa stagione di "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari

Luca Argentero ha fatto questo racconto nel corso della sua intervista in qualità di ospite nel programma condotto da Geppi Cucciari. Si tratta di Splendida Cornice che va in onda su Rai Tre: un prodotto di un certo successo e che ospita sempre personaggi di rilievo. Tra l'altro era l'ultima puntata di questa stagione del programma e ovviamente il tema non poteva non ricadere sul Festival Di Sanremo. A quel punto Luca Argentero ha svelato di essere stato contattato con queste parole: "Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti". L'attore ha fatto notare il risentimento per il silenzio senza spiegazione della direzione artistica del Festival Della Canzone Italiana.