Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano una partenza importante e un gradito ritorno destinato a far riaffiorare problemi mai davvero risolti. Nella puntata in onda lunedì 23 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Eleanor lascerà Napoli dopo aver concluso i suoi investimenti e aver finalmente ricucito il rapporto con la sua famiglia. Nel frattempo, Ornella rientrerà in città dopo le vacanze all’estero. Tuttavia, la crisi con suo marito Raffaele sarà tutt’altro che superata, e per la coppia si prospettano momenti ancora difficili.

Eleanor parte, Ornella rientra a Napoli

La presenza dell’attrice internazionale Whoopi Goldberg a Un posto al sole si concluderà dopo venti puntate: le vicende di Eleanor Price nella soap partenopea termineranno proprio con l’episodio in onda lunedì 23 febbraio. In quella puntata vedremo la facoltosa imprenditrice lasciare Napoli per tornare ai suoi affari negli Stati Uniti, dopo aver acquistato uno yacht ai cantieri Flegrei Palladini e aver instaurato un rapporto significativo con la famiglia Buonocore. Proprio mentre Eleanor uscirà di scena, Ornella farà ritorno a Napoli dopo alcune settimane trascorse all’estero, durante le quali ha anche fatto visita a suo figlio Patrizio, che vive in Spagna da anni.

È bene ricordare che, poco prima della partenza, Ornella aveva avuto una furibonda discussione con Raffaele, deciso a non andare più in pensione per continuare a svolgere il ruolo di portiere a Palazzo Palladini. Una scelta che aveva profondamente ferito la moglie e che promette nuovi momenti di tensione tra i due.

Ornella e Raffaele sempre più distanti

Nel frattempo, Ornella troverà conforto nella sua cara amica Giulia, che ascolterà il suo sfogo sul periodo trascorso lontano da Napoli durante la sua vacanza in solitaria. La dottoressa Bruni sarà molto sincera con la signora Poggi, ammettendo di essere ancora in crisi con Raffaele e che la sua permanenza fuori città non è riuscita ad alleviare davvero la sofferenza che sta vivendo.

Le anticipazioni di Un posto al sole confermano infatti che Ornella continuerà a essere in grande difficoltà nel rapporto con il marito, nonostante i sentimenti tra loro non si siano mai spenti. Al momento non è ancora chiaro se per una delle coppie più longeve della soap ci sarà un ritorno di fiamma oppure se la loro storia si avvierà verso una separazione definitiva.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eleanor ha incontrato Imma

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmesse su Rai 3, Eduardo è entrato nella banda di Stella e Angelo, estromettendo Rino da un furto in una villetta. Nel frattempo, Damiano è stato informato del colpo avvenuto a casa di una ricca signora, alla quale sono stati sottratti diversi gioielli.

Intanto, Eleanor ha incontrato Imma, sua cognata e moglie del suo defunto fratello, alla quale ha offerto un’ingente somma di denaro affinché non rivelasse a nessuno ciò che ha scoperto. Tuttavia, la signora Buonocore ha rifiutato il denaro, affermando che la sua dignità non è in vendita.