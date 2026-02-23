Max Pezzali sarà protagonista di un’iniziativa originale durante il Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, l’artista si esibirà in cinque concerti a tema a bordo della Costa Smeralda, trasformando la nave in un vero e proprio “palco sul mare”. Ogni serata avrà un’atmosfera diversa, in linea con il titolo dell’evento, “The Party Boat”. Pezzali ha definito il suo sogno quello di avere “una crociera tutta mia”.

Un format innovativo per il Festival

Il progetto “The Party Boat” non si limita a un’unica performance, ma propone un percorso musicale articolato in cinque serate consecutive, ciascuna con un tema differente.

L’idea è quella di offrire un’esperienza immersiva e festosa, in cui le canzoni di Pezzali diventano il filo conduttore di atmosfere diverse, tutte accomunate dalla convivialità e dalla musica che unisce generazioni.

Il contesto e le motivazioni

Max Pezzali ha spiegato di essere da sempre attratto da location non convenzionali per i suoi concerti, citando le crociere musicali come esempi già diffusi all’estero. La Costa Smeralda, ancorata davanti a Sanremo, diventa così la cornice ideale per realizzare questa idea, che unisce il fascino del mare alla musica dal vivo.

L’iniziativa si inserisce nel filone di originalità che caratterizza questa edizione del Festival.