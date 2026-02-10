Pamela Camassa ha rivelato per la prima volta i dettagli della sua nuova relazione con Stefano Russo, paragonandola a “una bella partita di padel”. Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, la modella ha raccontato che l'incontro con Russo è avvenuto proprio su un campo da padel, aggiungendo con un sorriso: “Giochiamo insieme, io sono più forte di lui”.

L'inizio di una nuova storia

La frequentazione tra Pamela Camassa e Stefano Russo era già stata notata nei mesi precedenti, quando il settimanale Chi li aveva immortalati insieme in un noto club sportivo romano.

Le fotografie, che ritraevano la coppia in atteggiamenti affettuosi, avevano alimentato le voci di un legame nato proprio durante un'attività sportiva.

La conferma sui social e il nuovo capitolo sentimentale

A confermare ufficialmente la relazione, è stata la stessa showgirl che, qualche settimana prima dell'intervista, aveva condiviso sui suoi profili social un selfie in cui appariva sorridente accanto a Russo. I due erano seduti a un tavolo di un ristorante, intenti a condividere un dolce. Nello scatto, Camassa aveva aggiunto un cuore rosso, taggando il profilo del suo compagno.

Questo nuovo capitolo sentimentale arriva dopo la conclusione della lunga storia d'amore con Filippo Bisciglia, durata diciassette anni.

La rottura era stata annunciata congiuntamente sui social media, con messaggi che sottolineavano l'affetto reciproco.

Chi è Stefano Russo

Stefano Russo è un imprenditore che opera nel settore sportivo. È legato in particolare al centro sportivo The Fox di Roma, luogo dove si presume sia avvenuto l'incontro con Pamela Camassa. Russo è padre di una bambina e conduce una vita piuttosto riservata, mantenendosi lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.