“Peaky Blinders: The Immortal Man” è il titolo del film che segna il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, protagonista della celebre saga britannica. Il film, scritto da Steven Knight e diretto da Tom Harper, è stato annunciato ufficialmente e rappresenta un nuovo capitolo nell’universo narrativo di Peaky Blinders. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 6 marzo 2026, mentre il debutto su Netflix è fissato per il 20 marzo 2026.

Steven Knight, creatore della serie originale, ha confermato la produzione del film, sottolineando come questa nuova opera sia una prosecuzione della storia che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

"Cillian Murphy è Thomas Shelby e sono estremamente felice che sia lui a riportare in vita questo personaggio", ha dichiarato Knight in occasione dell’annuncio.

Il ritorno di Thomas Shelby sul grande schermo

La partecipazione di Cillian Murphy, già vincitore di importanti riconoscimenti internazionali anche per il ruolo di Thomas Shelby, costituisce un elemento chiave per l’attesa e il successo dell’operazione. Tom Harper, regista già noto per altri progetti di successo, guiderà la regia del film, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, autore britannico riconosciuto per il suo contributo al cinema e alla televisione.

Le precedenti stagioni di Peaky Blinders, trasmesse dal 2013 al 2022, avevano riscosso notevole popolarità sia in patria sia all’estero, diventando un punto di riferimento per il genere crime drama ambientato nel periodo post-bellico.

Il film "The Immortal Man" promette di offrire una nuova prospettiva sull’evoluzione del personaggio di Shelby, pur restando fedele ai caratteri che hanno reso la saga un fenomeno globale.

La saga di Peaky Blinders e il suo impatto culturale

Peaky Blinders è ambientata principalmente a Birmingham nella prima metà del Novecento, con un intreccio che segue le vicende della famiglia Shelby, coinvolta in attività criminali e nella lotta per il potere all’interno della società inglese. La serie ha ricevuto vari premi, fra cui il National Television Award, e il personaggio di Thomas Shelby è diventato un’icona della televisione europea. Le sei stagioni rafforzano la reputazione della serie per il suo uso innovativo della colonna sonora, la ricostruzione storica e la scrittura dei dialoghi.

L’impatto culturale di Peaky Blinders si è tradotto in numerosi eventi collegati, da esposizioni a incontri tematici, mentre vari luoghi a Birmingham sono diventati mete di visitatori interessati alle location della serie. Il format, nato dalla collaborazione fra BBC e altre piattaforme, ha consolidato il valore del racconto seriale britannico agli occhi della critica internazionale. "The Immortal Man" si inserisce in questo solco, proponendo una prosecuzione che punta ad ampliare ulteriormente il pubblico di riferimento. È inoltre prevista una serie sequel successiva al film, che continuerà a esplorare l’universo dei Peaky Blinders.