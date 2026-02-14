Riccardo Iacona, storico conduttore e autore di Presadiretta, ha annunciato importanti novità per la nuova stagione del programma in onda su Rai 3. In occasione di un incontro dedicato alla presentazione delle linee editoriali, Iacona ha dichiarato che la trasmissione darà sempre maggiore attenzione ai temi internazionali, sottolineando come sia necessario “volgere lo sguardo all’estero” per una comprensione piena della realtà attuale. Il giornalista ha inoltre evidenziato che gli approfondimenti sul presente e le questioni d’attualità avranno maggiore spazio all’interno della scaletta, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più interessato a ciò che accade in Italia e nel mondo.

Tra i punti cardine del nuovo corso di Presadiretta emerge la volontà di raccontare il presente attraverso reportage, inchieste dettagliate e testimonianze dirette da diversi contesti internazionali. Iacona ha affermato: “L’attualità sarà al centro del nostro racconto, senza mai rinunciare alla profondità e all’indagine sul campo che ci contraddistingue”. Il conduttore ha inoltre espresso la necessità di un impegno rinnovato verso le tematiche sociali, ambientali e geopolitiche, motivando le scelte con la crescente complessità dello scenario globale.

Presadiretta: un format consolidato nell'informazione Rai

Il programma Presadiretta è uno dei pilastri della programmazione d’inchiesta di Rai 3.

Fondato e condotto fin dalla sua prima edizione da Riccardo Iacona, si è distinto nel panorama televisivo italiano per il taglio rigoroso e per l’approccio diretto al giornalismo investigativo. Con un linguaggio accessibile ma approfondito, la trasmissione affronta ogni stagione temi di rilievo sociale, economico e culturale, spesso anticipando dibattiti di grande attualità e contribuendo alla formazione di un pubblico critico e informato.

Nel corso degli anni, Presadiretta ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la qualità delle sue inchieste, confermandosi come uno spazio televisivo di riferimento per il racconto dei fatti e per la promozione della cittadinanza attiva. Iacona ha saputo mantenere saldo il rapporto con gli spettatori, grazie a un approccio trasparente e alla capacità di spiegare fenomeni complessi attraverso storie e dati verificati.

Il ruolo di Riccardo Iacona e l’impatto dell’attualità sulla televisione

Riccardo Iacona rappresenta una figura centrale nel giornalismo televisivo italiano. Dopo una lunga esperienza in Rai culminata con la conduzione di Presadiretta, ha contribuito a definire i linguaggi e le metodologie dell’inchiesta televisiva contemporanea. La scelta di accentuare lo sguardo internazionale riflette una doppia esigenza: da un lato, rispondere alla domanda di informazione su scala globale; dall’altro, proporre un modello di approfondimento che interroghi le cause e le conseguenze dei grandi cambiamenti in atto.

La crescente attenzione ai temi dell’attualità, sostenuta da Iacona nella sua dichiarazione, trova un riscontro anche nelle più recenti scelte dei palinsesti Rai, che puntano sull’informazione come elemento centrale dell’offerta culturale.

L’ampliamento del focus sui fenomeni internazionali segna così un’evoluzione nel percorso del programma, che continua a valorizzare lo studio sul campo e la testimonianza diretta come strumenti di conoscenza critica.