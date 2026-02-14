Da giorni sul web non si parla d'altro che di un gesto che Riccardo ha fatto mentre discuteva con Alessio nella casetta di Amici. Un parere condiviso da moltissimi fan del talent è quello secondo il quale il cantante avrebbe preso in giro il ballerino mimando un gesto volgare e riferito al suo orientamento sessuale, per questo andrebbe punito con l'espulsione. Chi lavora per il programma di Canale 5, però, non si è ancora pronunciato su questa vicenda che è sulla bocca di tutti.

La polemica per il gesto e la richiesta di provvedimenti

Sono passati alcuni giorni da quando alcuni fan di Amici hanno notato un gesto volgare che Riccardo avrebbe fatto alle spalle di Alessio durante un battibecco.

Secondo quanto si dice sul web, il cantante avrebbe ripetuto un gesto inappropriato e di cattivo gusto mentre il ballerino si apprestava a raggiungere il giardino della casetta.

La quasi totalità del pubblico è concorde nell'affermare che il giovane andrebbe punito per questo comportamento, e il provvedimento più giusto sarebbe l'espulsione immediata dalla scuola.

Per ora la produzione non si è esposta in nessun modo su questa vicenda, anzi il silenzio da parte del programma non sta facendo altro che alimentare la rabbia di chi vorrebbe la "cacciata" del ragazzo.

Le parole dell'amico sui social

Ad aggravare la posizione di Riccardo potrebbe essere il commento di un ragazzo che conosce (lo segue su Instagram) e che poche ore fa ha scritto questo: "Grande Richi, queste cose le facevi con noi e tutt'oggi. Ti ho insegnato bene".

Stando a queste parole, l'allievo di Amici sarebbe solito fare gesti come quello che in questi giorni lo ha fatto finire al centro delle polemiche e a confermarlo sarebbe stato un giovane che lo frequenterebbe da diverso tempo.

Le opinioni degli spettatori di Amici

Tra i fan di Amici c'è chi è in attesa di un severo provvedimento per Riccardo, ma un'eventuale decisione della produzione non dovrebbe arrivare prima dell'inizio della prossima settimana.

"Fosse solo questo gesto il problema, ha fatto e detto di tutto"; "Il gesto è chiaro e innegabile", "Ma il programma farà almeno un comunicato?", "Lo devono buttare fuori", "Pessimo come sempre", "Anche il suo amico ha confermato, non c'è nulla da interpretare", "Ha insultato un compagno per il suo orientamento sessuale, va cacciato", "Sbagliare è umano, ma lui persevera", si legge su X in questi giorni.