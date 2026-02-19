Il Primafestival è la storica striscia televisiva che precede il Festival di Sanremo, trasmessa su Rai1 subito dopo il TG1. Questo appuntamento accompagna il pubblico nella settimana che precede la celebre kermesse musicale, offrendo curiosità, dietro le quinte e anticipazioni legate al Festival della canzone italiana. La trasmissione, prodotta dalla Rai, è ormai un punto fisso del palinsesto sanremese e rappresenta un momento di avvicinamento all’evento più atteso della musica italiana.

Nel corso degli anni, il Primafestival ha mantenuto una formula agile e informale, proponendo servizi, interviste e approfondimenti sui protagonisti del Festival, sulle novità della manifestazione e sulle atmosfere che animano la città di Sanremo durante la settimana della gara.

Il programma si distingue per la capacità di raccontare il dietro le quinte e di offrire uno sguardo inedito sugli artisti e sulle tendenze musicali che caratterizzano ogni edizione.

L’importanza del Primafestival nel racconto del Festival di Sanremo

Il Primafestival rappresenta una vera e propria porta d’ingresso all’universo sanremese. Propone servizi, interviste e approfondimenti sui cantanti in gara, sulle novità della manifestazione, sulle tendenze musicali e sulle atmosfere frenetiche che animano la città di Sanremo durante la settimana del Festival. La trasmissione si pone l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e di creare attesa per le serate del Festival, offrendo contenuti esclusivi e momenti di intrattenimento legati alla manifestazione.

Nel corso delle edizioni, il Primafestival ha saputo rinnovarsi, mantenendo però la sua vocazione di ponte tra la tradizione e le nuove tendenze della musica italiana. La striscia quotidiana pre-serale contribuisce a mantenere viva l’attenzione sul concorso canoro e consente una narrazione corale degli accadimenti, anticipando esibizioni, retroscena, mode e curiosità.

Sanremo: storia e centralità del Festival nel panorama culturale italiano

Il Festival di Sanremo è il principale evento musicale della televisione italiana e ha condizionato la storia dello spettacolo nazionale fin dal 1951. Svolgendosi nel celebre Teatro Ariston, il Festival richiama ogni anno milioni di spettatori e offre uno spaccato della musica popolare e delle nuove tendenze.

La città di Sanremo si trasforma per una settimana in palcoscenico per artisti affermati e nuovi talenti, coinvolgendo emittenti, media e operatori culturali dell’intero Paese.

Rai1, che trasmette in diretta il Festival e le sue rubriche di approfondimento come il Primafestival, vanta ascolti record in ogni edizione. L'interazione tra la striscia quotidiana pre-serale e il grande evento serale contribuisce a mantenere viva l'attenzione sul concorso canoro. Grazie a una produzione capillare, la settimana sanremese coinvolge in modo trasversale artisti, tecnici e appassionati, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano e svolgendo una funzione di promozione della musica e dello spettacolo anche oltre i confini nazionali.