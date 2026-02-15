Un concorrente di L’Eredità ha colto l’occasione della puntata di San Valentino per fare una proposta di matrimonio in diretta. Stefano, rivolgendosi alla fidanzata Federica attraverso la telecamera, ha pronunciato parole cariche di sentimento: “Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita, sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata. Federica, mi vuoi sposare?”. La domanda ha suscitato applausi in studio e la sorpresa del conduttore Marco Liorni, che ha commentato: “Ma che bello! Ora siamo tutti in attesa della risposta…”.

Un momento fuori dal copione

La proposta ha interrotto il ritmo consueto del quiz, trasformando un momento di gioco in un gesto personale e spontaneo. Stefano ha ammesso di aver “voluto approfittarne”, cogliendo l’atmosfera romantica della serata per rivolgersi direttamente alla sua compagna. Il conduttore ha cercato di mantenere la fluidità della puntata, scherzando sul fatto che avrebbe voluto ascoltare tutta la loro storia, ma ha dovuto proseguire con il programma.

Reazioni e atmosfera in studio

Il pubblico in studio ha reagito con entusiasmo e commozione, mentre Liorni ha mostrato sorpresa e partecipazione emotiva. Il momento ha aggiunto un tocco di tenerezza alla trasmissione, rendendo la puntata memorabile non solo per il gioco, ma anche per l’emozione condivisa.

Al momento non risultano conferme su come Federica abbia risposto alla proposta, lasciando aperto il finale di questo gesto romantico in diretta.