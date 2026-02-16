Milly Carlucci ha ufficializzato il ritorno di ‘Canzonissima’, storico varietà della televisione italiana. La conduttrice ha annunciato tramite un video pubblicato sui suoi canali social che lo show tornerà “prossimamente su Rai1”. Nel filmato si vede il titolo della trasmissione accompagnato dalla sua voce e dalla celebre sigla “Zum Zum Zum” dell’edizione del 1968. Al momento non sono stati forniti dettagli su data di messa in onda, format o cast.

Un annuncio social che anticipa il ritorno

La conduttrice ha scelto i social media per comunicare la novità, pubblicando un breve video promozionale in cui appare il logo di ‘Canzonissima’ e la sua voce che anticipa il ritorno su Rai1.

Il tutto è accompagnato dalla sigla storica “Zum Zum Zum”, evocativa dell’edizione del 1968. Non sono stati resi noti ulteriori elementi come la data di debutto, la durata del ciclo di puntate o i nomi dei protagonisti coinvolti.

Indiscrezioni sul possibile format e periodo

La notizia trova riscontro in una fonte indipendente che colloca il ritorno di ‘Canzonissima’ in primavera, con ipotesi non ufficiali che indicano la fine di marzo come possibile periodo di debutto. Si parla inoltre di un format che unisca gara musicale, sketch e comicità, con una giuria composta da artisti del panorama musicale attuale. Tuttavia, anche queste informazioni restano al momento non confermate dalla Rai.

‘Canzonissima’: un classico della televisione

‘Canzonissima’ è stato uno dei varietà più amati della televisione italiana, andato in onda tra il 1956 e il 1975 per dodici edizioni. Il suo ritorno rappresenta un omaggio alla tradizione del servizio pubblico e un tentativo di coniugare nostalgia e intrattenimento contemporaneo.

Milly Carlucci, una figura di spicco della Rai

Milly Carlucci è una conduttrice televisiva italiana nota soprattutto per il successo di “Ballando con le stelle”, talent show di danza trasmesso su Rai1 dal 2005 al 2025. Nel corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi e serate-evento, affermandosi come una delle figure più riconoscibili del palinsesto Rai.