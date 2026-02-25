Laura Pausini ha catturato l'attenzione del pubblico e del web durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. La co-conduttrice è apparsa all'Ariston con un abito in velluto firmato Giorgio Armani, abbinato a lunghissimi capelli neri e lisci. Questo accostamento ha rapidamente suscitato un'ondata di commenti ironici sui social media, dove numerosi utenti hanno trovato una somiglianza con Morticia Addams. Il paragone ha richiamato sia l'iconica interpretazione di Anjelica Huston nei film degli anni Novanta, sia quella di Catherine Zeta-Jones nella serie televisiva dedicata al personaggio.

Il paragone con Morticia Addams diventa virale

Il parallelo è emerso quasi istantaneamente. Su X, precedentemente noto come Twitter, sono apparsi commenti come “stesse vibes di Morticia Addams” e soprannomi affettuosi come “Morticia Addams Pausini”. L'immagine della cantante, caratterizzata da uno stile dark e raffinato, ha rapidamente fatto il giro del web, trasformando il suo look in uno dei momenti più discussi della serata festivaliera.

Un look che parla da sé

Il vestito in velluto blu notte, unito ai capelli corvini, ha creato un impatto visivo notevole, capace di catalizzare l'attenzione senza la necessità di dichiarazioni. Il contrasto tra la sobrietà del tessuto e l'impatto visivo dell'acconciatura ha reso l'insieme memorabile.

Questo dettaglio di stile ha alimentato l'ironia online, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale.

Al momento, non vi sono conferme ufficiali da parte della cantante o del suo staff riguardo a un riferimento intenzionale al personaggio di Morticia Addams. Ciononostante, il paragone è diventato un elemento distintivo della prima serata, contribuendo a rendere l'ingresso di Laura Pausini uno dei momenti più commentati dell'intero Festival di Sanremo 2026.